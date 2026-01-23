Fatal e impactante deslizamiento de tierras en Nueva Zelanda dejó muertos y desaparecidos.

Un deslizamiento de tierra arrasó un campamento en el norte de Nueva Zelanda, azotado por las lluvias y dejó varias personas reportadas como desaparecidas.
El lodo sepultó un bloque de duchas de un sitio de acampada situado a los pies del volcán extinto Mount Maunganui.
Las fotos y videos y fotografías por medios locales son impactantes. Los servicios de emergencia aseguraron que se escucharon voces bajo los escombros.
El deslizamiento afectó varias casas rodantes y el edificio de baños del campamento, situado en la Isla Norte, en una zona azotada por fuertes lluvias.
Las personas que se encontraban en el lugar intentaron excavar entre los escombros y oyeron voces, informó el comandante de Bomberos y Emergencias, William Pike.
Apenas llegaron al lugar los rescatistas tuvieron que evacuar a todos los presentes por el riesgo de nuevos aludes.