Fatal e impactante deslizamiento de tierras en Nueva Zelanda dejó muertos y desaparecidos.

Un deslizamiento de tierra arrasó un campamento en el norte de Nueva Zelanda, azotado por las lluvias y dejó varias personas reportadas como desaparecidas.

El lodo sepultó un bloque de duchas de un sitio de acampada situado a los pies del volcán extinto Mount Maunganui.

Las fotos y videos y fotografías por medios locales son impactantes. Los servicios de emergencia aseguraron que se escucharon voces bajo los escombros.

El deslizamiento afectó varias casas rodantes y el edificio de baños del campamento, situado en la Isla Norte, en una zona azotada por fuertes lluvias.

Las personas que se encontraban en el lugar intentaron excavar entre los escombros y oyeron voces, informó el comandante de Bomberos y Emergencias, William Pike.

Apenas llegaron al lugar los rescatistas tuvieron que evacuar a todos los presentes por el riesgo de nuevos aludes.