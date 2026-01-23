Gripe H3N2: estos son los principales síntomas

¿En qué consiste esta gripe? el subtipo del virus de la influenza A H3N2 (A/H3N2) representa una cepa significativa de influenza estacional que surgió a través de un cambio genético notable a partir del H2N2.

La denominación H3N2 proviene de proteínas específicas presentes en la envoltura viral: H3 se refiere a la proteína hemaglutinina tipo 3 y N2 a la proteína neuraminidasa tipo 2.

Varias características notables definen el H3N2. Principalmente que posee un genoma de ARN segmentado de sentido negativo que permite la variación genética. Además, el virus se propaga eficazmente a través de gotitas respiratorias entre individuos

Los principales síntomas de la gripe H3N2 incluyen: