Cada vez más frecuentes las estafas a jubilados: ¿Cómo prevenirlas?

Las estafas a jubilados son cada vez más frecuentes. ¿Cómo prevenirlas? Es fundamental verificar todos los meses los débitos que se realizan desde las cuentas, a través de home banking o cajero automático.

También se puede solicitar la información a través de la sucursal bancaria donde tienen radicada la cuenta. Si se verifica algún débito no autorizado hay que comunicarse con el banco por teléfono o presencialmente.

Asimismo, hay que realizar la denuncia en Defensa del consumidor.

Para ello se puede ingresar en la página del Gobierno de la Ciudad en defensa al consumidor. Allí se puede crear un usuario y generar un reclamo. Además se puede hacer la denuncia en la Justicia.