En Nueva York se busca imponer el uso del bidet

"Algo que queremos cambiar es poder instalar algunos bidets. Es una aspiración. Ya veremos si lo conseguimos", respondió entre risas el nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ante la pregunta de qué cambio llevaría adelante en la residencia oficial, Gracie Mansion.

Y es que aunque en países como Uruguay el bidet es un artefacto casi imprescindible en el baño, en otros países no es común.

En los últimos años, la popularidad del bidet en Estados Unidos causó que Mamdani lo haya señalado como prioridad antes de mudarse a su nuevo hogar.

No obstante, en la conferencia de prensa, recogida por ABC7 New York, contó detalles sobre su elección: serán bidets manuales, "de US$25", "que se enganchan al lateral del inodoro"

Uno de los portavoces oficiales, habría confirmado al medio local citado, que las instalaciones del bidet ya comenzaron.