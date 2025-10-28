Estados Unidos lucha para frenar el tráfico de drogas en América Latina

Estados Unidos desplegó el portaaviones Gerald Ford, y su flotilla acompañante para contrarrestar el narcoterrorismo en América Latina.

En tanto, Washington informó el décimo ataque contra una narcolancha que operaba para el cartel de Venezuela, Tren de Aragua, en el Caribe, que dejó seis muertos.

La Casa Blanca, confirmó junto a Trinidad y Tobago, ejercicios militares conjunto frente a las tropas de Venezuela, con el buque de guerra.

También crece la polémica porque Estados Unidos aplicará sanciones al presidente de Colombia por no frenar el tráfico ilícito de drogas, así como contra su esposo e hijo.

Gustavo Petro, el ex guerrillero aseguró que "viene luchando contra el narcotráfico durante décadas", y anunció que "no dará ni un paso atrás", en medio de fuertes tensiones contra Donald Trump.

"Estados Unidos está cometiendo ejecuciones extra judiciales", afirmó el mandatario colombiano.