“El consumo viene bastante resentido”, aseveró una economista

La economista, Natalia Motyl, conversó con Canal E y analizó los últimos datos del Indicador de Consumo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y señaló que, pese a una leve mejora interanual, el consumo de los hogares continúa debilitado y sin señales de recuperación sostenida.

“La realidad es que el consumo viene bastante resentido fundamentalmente porque los tres sectores que más reaccionan y más generadores de puestos de trabajo en nuestro país, que representan lo que es la industria manufacturera, lo que es la construcción, incluido lo que es el sector de los servicios, bueno, no está mejorando, no está dando una recuperación”, afirmó Natalia Motyl.

A qué se debe la mejora en el consumo realmente

Asimismo, explicó que la evolución observada durante 2025 responde más a un efecto estadístico que a una mejora estructural: “Creo que mejoró en relación a lo que es el año 2024, pero fundamentalmente porque en el año 2024 no tuviste un piso”.

Según Motyl, el consumo está estrechamente vinculado al empleo y al poder adquisitivo: “En tanto y en cuanto el empleo no repunte, no vamos a ver una mejoría en todo lo que tenga que ver con el consumo, que está muy relacionado con la actividad local y el poder adquisitivo de los salarios”.

Los sectores que más tienen una merma en el consumo

Al detallar los rubros más golpeados, indicó: “Todo lo que tenga que ver con el sector de los bienes de consumo, recreación y agricultura, están teniendo una merma de lo que es el consumo”. Sobre la misma línea, agregó que, “la industria automotriz también está mostrando que están cayendo”.

En paralelo, la entrevistada describió un cambio en el comportamiento de los hogares: “Vamos a ver una reconfiguración del esquema en menos consumo y más destinado a lo que es el ahorro”. Sin embargo, aclaró que ese mayor ahorro no garantiza una reactivación inmediata: “Ese mayor ahorro en el corto plazo no significa, necesariamente, que va a haber una recuperación económica aún mayor o que va a traccionar la actividad económica”.

Sobre las declaraciones del presidente Javier Milei respecto a una inflación mensual con “cero adelante”, comentó: “No hay ninguna consultora seria hoy en la Argentina que te diga que para el segundo semestre estaríamos hablando de una inflación mensual del cero por ciento”.