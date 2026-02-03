Patentes en CABA: AGIP dispuso la suspensión y reliquidación de las cuotas

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) emitió un comunicado para traer certidumbre al panorama sobre las patentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La entidad informó que suspenderá la emisión vigente de patentes y que ya realizó la reliquidación completa de las cuotas 1, 2, 3 y de la cuota anual del 2026, con el fin de aplicar un tope equivalente a la inflación acumulada de 2025.

Según informó, las boletas actuales fueron dadas de baja en la web y en homebanking; no se efectuarán débitos automáticos. Además, advirtió a los usuarios que no abonen sus cuotas hasta recibir la nueva emisión de boletas. Las nuevas boletas reliquidadas estarán disponibles en la web de AGIP el 18 de febrero y en homebanking el 20 de febrero.

Tal como lo dijo Jorge Macri en La Nación+, las boletas serán únicamente digitales para acelerar el proceso. También se postergó la fecha de vencimiento, estableciendo el 27 de febrero como la fecha limite para el pago de la primera cuota.

Respecto del tope aplicado, el organismo estableció que la reliquidación limitará los aumentos originados en el impuesto debido a la actualización de valuaciones, de modo que ningún incremento supere la inflación acumulada de 2025 medida por el IPCBA (31,8%). La totalidad de las boletas de la primera emisión será recalculada.

Para quienes ya pagaron se especificó que deberán ignorar la nueva boleta y no hacer ningún trámite. En caso de haberse abonado únicamente la primera cuota, si la reliquidación determina que el importe pagado en la cuota supera el tope establecido, el excedente se registrará como saldo a favor y se aplicará automáticamente en la próxima cuota.

En caso de haber pagado la cuota anual anticipada, la diferencia a favor resultante quedará a disposición del contribuyente para pedir su devolución o la imputación a futuros vencimientos, según prefiera.

El comunicado vuelve a detallar un punto clave para el gobierno: “No hubo aumento del impuesto, sino que las variaciones observadas en esta emisión responden a la actualización de las valuaciones de determinados vehículos definidas por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).” Asimismo, acercan teléfonos y canales de comunicación para los usuarios puedan contactarse por dudas o inconvenientes.

La palabra de Jorge Macri

Jorge Macri, habló en medio de la polémica por los aumentos de las patentes, que registraron subas de hasta mas del 100%, y reconoció que hubo un error e instó a los vecinos a que no las paguen.

En una entrevista en La Nación+, el Jefe de Gobierno porteño expresó que los montos de las cuotas de las patentes eran mas altos de lo acordado, debido a un error en la base de cálculo utilizada por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP). “Hubo un error en la AGIP al utilizar una base de cálculo distinta, una evaluación diferente y algunos modelos se fueron ciento y pico arriba, que nunca fue el espíritu de lo que se aprobó”.

Macri anunció que ya firmó un decreto para remendar el error y frenar el proceso hasta que la Legislatura porteña pueda tratarlo debidamente. “No podía esperar a que vuelva la legislatura porque la gente iba a pagar y después devolverle la plata es un lío”.

Hace unas semanas el gobierno había anunciado una medida que previa que los aumentos de las patentes no superen la inflación de 2025. En este sentido, cuando los usuarios comenzaron a recibir las facturas comenzaron las quejas respecto de altísimos aumentos no previstos.

Durante los últimos días, en redes sociales circularon múltiples testimonios sobre aumentos significativos en el costo de las patentes. Entre los ejemplos difundidos se encuentra el de un Chevrolet Prisma modelo 2016, cuyo pago pasó de $34.000 en diciembre a $64.000 en la primera cuota anual, de acuerdo con datos publicados por Autoblog.com.ar. El mismo sitio mencionó el caso de un Chevrolet Onix, también de 2016, que registró un salto de $20.000 a $60.000 de un mes a otro. A estos se sumó el de un Kia Picanto, cuya patente se incrementó de $7.000 en diciembre a $43.000 en enero.

“Hay muchos modelos que se habían ido y el límite es claro, es la inflación. Ninguna patente puede aumentar más que la inflación. Algunas aumentan menos”, declaro el Jefe de Gobierno.

Agregó, “todas las patentes que salieron de manera electrónica, salieron de los sistemas bancarios. A los vecinos, no las paguen”. Además, especificó que esta semana se corregirán las boletas electrónicas y también se podrá solicitar la versión en papel.

El conflicto se generó debido a una medida tomada a fines de 2025 en la que se actualizó la referencia utilizada para calcular la valuación de los autos registrados en la Ciudad. Se dejó de lado la tabla de la Dirección Nacional de la Propiedad del Automotor (DNRPA), por estar desactualizada, y se adoptó la publicada por la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA).

Este cambio genero grandes diferencias en el valor fiscal de los vehículos, lo cual afectó en el precio de sus alícuotas. Frente a esto, el Gobierno de la Ciudad decidio posponer los plazos de vencimiento de la primera cuota, para poder corregir el error y volver a enviarlas con el valor correspondiente.

