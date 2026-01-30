Patentes 2026: el paso a paso para pedir un informe de dominio online

El trámite para obtener el informe de dominio de un vehículo se gestiona a través del sitio web oficial de la DNRPA (Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y los Créditos Prendarios), es completamente digital y no se necesita de gestores e intermediarios. El documento contiene el historial de la patente del vehículo y su estado actual, compuesto por datos como: gravámenes, denuncias de robo y la unidad se encuentra “en prenda” (dado en garantía de pago).

Al ingresar a la página, el usuario debe dirigirse a la sección de "Trámites" y seleccionar la opción de "Trámites online". En el menú desplegable, aparece una categoría específica: "Informes Online". Allí se puede gestionar el acceso a la información sobre la titularidad del auto.

El acceso a los datos requeridos en el registro de titularidad, no es gratuito. No obstante, el costo es accesible y puede abonarse a través de tres vías sencillas.¿Cuáles son?

Sitio oficial de la DNRPA

¿Cuáles son las tres vías habilitadas para pagar el informe de dominio?

A través del sitio PagoMisCuentas

Link de Pago por medio del número de trámite

Mediante el Volante Electrónico de Pago (VEP)

El monto a abonar variará según cuál sea el auto sobre el que se consulta la información y la modalidad (online o presencial). El sistema concede un plazo de 24 horas para efectuar la transacción. Se debe subrayar que, si no se acredita pago, la petición se anula y se deberá comenzar el procedimiento desde cero.

El valor del trámite del informe de dominio abarca la siguiente documentación: informe de estado de dominio, Certificado de firma (El Formulario 02 es gratuito si se certifica la firma ante el Registro Seccional y se presenta el trámite en ese momento) y el Formulario TP (Trámite Posterior).

Este último, habilita al solicitante a conocer la situación jurídica del rodado y puede utilizarse cuando no se dispone del formulario 02.

Este tipo de trámite, si bien se puede hacer para averiguar datos del titular como ante un posible accidente, lo más común es que el usuario lo haga antes de cerrar una compraventa de una unidad.

Una vez efectuado el pago, el sistema procesa la operación y en un plazo de hasta 48 horas envía al correo electrónico declarado: el comprobante de pago y el informe solicitado

