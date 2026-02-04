El analista político, Gustavo Córdoba, en contacto con Canal E, se refirió a cómo la salida de Marco Lavagna del INDEC reavivó la discusión sobre la inflación, la credibilidad de los índices oficiales y la estrategia política del Gobierno.

Gustavo Córdoba planteó que el problema central del oficialismo no es económico sino discursivo: “El Gobierno tiene, en el tema inflacionario, un problema gigantesco por estos días, porque más que milagro económico, lo que el Gobierno sostiene arrebatable es un milagro narrativo de la inflación”.

El control de la inflación por parte del Gobierno

En ese sentido, explicó que la estabilidad de precios es el eje del respaldo social: “El Gobierno le quiere contar a la sociedad argentina que la inflación está bajo control, porque allí radica el núcleo duro del apoyo a los argentinos”.

Para Córdoba, la continuidad política del presidente Javier Milei depende casi exclusivamente de ese factor: “Si Milei tiene alguna chance de ser reelecto, no va a ser por su perfil de gobierno democrático, ni por la transparencia en el gobierno, ni tampoco va a ser por los buenos modales”.

Cómo podría conseguir la reelección Javier Milei

Sobre la misma línea, agregó que, “Milei va a tener chances reeleccionistas en la medida que logre sostener esta inflación controlada, que ya no lo es tanto, porque este sería el octavo mes consecutivo de la inflación en alza”.

El entrevistado interpretó la crisis del INDEC como una reacción política ante datos que no se ajustaban a las expectativas oficiales. “Cuando la realidad no se acomoda a tu proyección política y económica, bueno, estamos viendo este intento que quedó a la vista de todo el mundo, como un intento de control índice a la medida del deseo del Gobierno”, comentó.

Al comparar la situación argentina con experiencias internacionales, sostuvo: “Esta cuestión de copiar y pegar linealmente las cosas que hace Donald Trump en Estados Unidos y en el mundo, me parece que no es una muy buena idea por estos días de aplicarla acá en la Argentina”.