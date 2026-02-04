El fin de las vacaciones adelantado: “Casi que la segunda quincena de febrero dejó de existir”

El director de Turismo Cero, Leandro Peres Lerea, dialogó con Canal E e hizo hincapié en que el balance de la temporada turística de enero dejó señales mixtas en un contexto marcado por la estabilidad del dólar, la salida de argentinos al exterior y un calendario escolar que alteró la dinámica tradicional del verano.

Leandro Peres Lerea se refirió al impacto del dólar sobre el turismo emisivo y aclaró que todavía falta información clave. “No se olviden que todavía muchas tarjetas no se cerraron, no llegaron esos gastos que eventualmente se hubieran hecho, así que la demanda puede estar postatada”, explicó.

Los datos de los ciudadanos a la hora de pagar la tarjeta

En ese sentido, sostuvo que el verdadero impacto se verá más adelante: “Eso verán cómo paga cada ciudadano su resumen de la tarjeta, es decir, si lo paga con los dólares que tiene en el cajón, con los dólares que tiene en la cuenta, o lo paga en dólar-tarjeta”.

Al abordar los números generales de la temporada, Lerea advirtió que el análisis debe hacerse con cautela. “En números globales es muy difícil separar”, afirmó, aunque destacó un dato relevante: “Estamos en la cantidad de viajeros, de gente que se movilizó por las vacaciones, estamos un poco arriba en cantidad de lo que tiene que ver con el año pasado”.

El calendario escolar y su influencia en el turismo

Asimismo, explicó que este comportamiento no puede entenderse sin tener en cuenta el cambio en el calendario escolar. “Gracias a que las clases empiezan antes en casi todo el país, el verano, como antiguamente lo conocíamos, se corrió unos días”, señaló. Según detalló, la temporada comenzó más temprano y terminó antes: “Alrededor del 22 de diciembre, y terminando con el carnaval”.

El entrevistado describió el nuevo esquema del verano argentino. “Casi que la segunda quincena de febrero dejó de existir”, afirmó, y explicó las razones: “Porque las docentes se tienen que presentar el lunes que viene a trabajar, y porque las clases empiezan, depende de la provincia, en la última semana de febrero”.

Este corrimiento generó un cambio en la concentración de turistas. “No necesariamente hoy la noticia sea que viajó más gente, sino que en el mismo mes viajó más gente de producto que se organizaron dependiendo de que no existía la segunda quincena”, sostuvo. A esto se sumó un factor clave del calendario: “También que Navidad y Año Nuevo cayeron de una forma muy cómoda para viajar y venir”.