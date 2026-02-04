“Es el sexto mes consecutivo que la recaudación crece por debajo de la inflación interanual”

El economista, Gastón Alonso, en diálogo con Canal E, hizo hincapié en que el primer dato de recaudación del año volvió a encender señales de alerta sobre la marcha de la economía argentina.

Gastón Alonso remarcó que, “el dato de recaudación es un buen termómetro de cómo viene la actividad”, ya que una economía en crecimiento “nos va a dar un nivel de recaudación más alto” a través de impuestos directamente vinculados al consumo y la producción.

La recaudación volvió a crecer por debajo de la inflación

Luego, manifestó que en enero la recaudación alcanzó “18,3 billones de pesos”, pero el dato preocupante es que “es el sexto mes consecutivo que la recaudación crece por debajo de la inflación, en la medición interanual”.

Al comparar enero de 2026 contra enero de 2025, Alonso detalló que, “vemos un crecimiento del 22%”, frente a una inflación interanual estimada en torno al “31,5%”, lo que deja “una caída interanual en términos reales de la recaudación”. Según explicó, esto refleja “que la actividad está en un sendero bastante sinuoso”, con una economía partida “entre sectores ganadores muy poco intensivos en empleo y sectores perdedores muy intensivos en empleo”.

Cuáles son los impuestos que perdieron relevancia

Al analizar los impuestos en particular, subrayó que, “hay más o menos un 11% de caída del IVA”, un tributo clave porque “es el impuesto que mayor correlación tiene con el nivel de actividad”. También señaló que, “bienes personales una baja del 13%”, tras los cambios introducidos por el Gobierno, y que “derechos de exportaciones caen un 40%”, producto del adelanto de liquidaciones y la reducción de retenciones.

Sobre este punto, el entrevistado recordó que, “ya venimos viendo desde la recaudación de octubre, noviembre, diciembre y también en enero, una caída muy fuerte en lo que tiene que ver con derechos de exportaciones”, lo que complica el equilibrio fiscal.

Sobre el destino de los recursos, comentó que, “el 60% o 70% del gasto nacional tiene que ver con gasto previsional”, que incluye “jubilaciones”, “asistencia social”, “asignaciones universales” y otros programas. Por eso advirtió: “Ojo cuando hablamos de la motosierra y cuando hablamos de reducir fuertemente los gastos del Estado”.