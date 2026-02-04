El especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, en comunicación con Canal E, analizó cómo la irrupción de nuevas herramientas de inteligencia artificial volvió a sacudir a los mercados financieros internacionales y generó un fuerte desplome en las acciones tecnológicas.

Mientras la atención global se concentra en los conflictos geopolíticos, Miguel Ponce señaló que, “las bolsas están operando en una sensación de un verdadero descalabro bursátil originado por la inteligencia artificial”. En ese contexto, planteó la pregunta central que atraviesa a los mercados: “¿Cuánto aguanta esta burbuja? Es decir, la burbuja de la inteligencia artificial”.

El apocalipsis de las acciones de software

Según explicó, el temor de los inversores se intensificó tras el lanzamiento de una nueva herramienta desarrollada por Antropic. “Con el lanzamiento de una herramienta de Antropic se ha aumentado de una manera descomunal los temores de irrupción y entonces el sentimiento ha pasado de bajista a apocalíptico”, afirmó. Incluso detalló que el fenómeno ya tiene nombre en el mercado: “Le han puesto un nombre anoche que lo llaman saspocalipsis, es decir, un apocalipsis de las acciones de software”.

Ponce explicó que el impacto no se limita a la caída de acciones, sino que pone en riesgo estructuras enteras. “No sólo están amenazados puestos de trabajo, el empleo, diríamos, afectado, sino también estructuras corporativas que ahora pueden aparecer como obsoletas”, sostuvo. Y agregó que, “entra el apocalipsis de software, por eso caen fabricantes de software, agencias de clasificación o de calificaciones de riesgo”.

Fuerte caída de las acciones tecnológicas

Asimismo, enumeró algunas de las principales caídas bursátiles registradas en las últimas horas: “Standard & Poor's Global más del 11%, Equifax más del 10%, Moody's cae el 10%, el índice de software del JP Morgan cae el 8%, Nvidia cae el 3%, Microsoft cae el 3%”. Según remarcó, se trata de “pesadas” del mercado global.

Para el entrevistado, el escenario actual responde a una lógica de destrucción creativa. “Esta burbuja, como todas las burbujas anteriores, va a concluir con ajustes a corto y mediano y tal vez largo plazo, con ganadores y perdedores, con muchos cadáveres corporativos”, afirmó. En ese sentido, advirtió que, “la inteligencia artificial, de alguna manera, tenemos que asumir, nos afecta a todos y a todos”.

A su vez, subrayó que ningún sector está completamente a salvo. “No va a haber un sector que pueda decir yo estoy fuera de esto”, aseguró, aunque reconoció que algunas actividades creativas podrían resistir más tiempo.