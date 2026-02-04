El economista, Eduardo Coria Lahoz, conversó con Canal E y se refirió a la controversia generada por la salida de Marco Lavagna del INDEC y la postergación de la nueva metodología para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

“Cada vez que uno cambia la estructura o un índice está alterando la base de comparación”, explicó Eduardo Coria Lahoz, y agregó que, “siempre surge la disyuntiva de, bueno, a ver, cambio la estructura para que el número me dé más alto o el número me dé más bajo, dependiendo de lo que me convenga”.

La desactualización del índice inflacionario

Asimismo, remarcó que el criterio para modificar el IPC no era político sino estadístico. “La base, la estructura de consumo en base a la cual se confecciona el índice tenía más de 20 años”, señaló. En ese sentido, subrayó que, “las generaciones van cambiando sus hábitos de consumo y van consumiendo cosas distintas”.

Lahoz comparó el IPC con un termómetro y explicó que, “el índice no es ni más ni menos que el termómetro para la temperatura de una persona”, pero aclaró que, “en este caso tenemos un cuerpo que está evolucionando porque lo que evoluciona es la sociedad, entonces los índices deben acompañar esas evoluciones”.

Cuál es la herramienta para corregir un índice

A su vez, detalló que existen herramientas estadísticas para evitar distorsiones cuando se actualiza un índice. “Lo que se hace estadísticamente es corregir toda la serie para atrás”, explicó, y precisó: “Si el nuevo índice te da un 1% para arriba, pues corregís toda la serie para atrás, un 1% y en la comparación el efecto termina siendo neutro”.

En ese marco, el entrevistado enfatizó: “Esa herramienta técnica está disponible, es lo que uno siempre hace cada vez que cambia la base, lo que se denomina la base de un índice, y es algo normal”.

Sin embargo, lamentó que el debate se haya desvirtuado: “En este caso, lamentablemente se lo politizó y se lo llevó a un extremo”.