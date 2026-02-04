El economista, Antonio Aracre, habló con Canal E y analizó las repercusiones políticas y económicas tras la salida de Marco Lavagna del INDEC y la decisión del Gobierno de postergar la aplicación de una nueva metodología para medir la inflación.

“La inflación en la Argentina es un tema crucial, modal, central y como consecuencia de eso tiene una connotación política”, afirmó Antonio Aracre. Según explicó, “Milei gana las elecciones prometiendo derrotar la inflación y el peronismo las pierde porque no pudo, no supo o no quiso implementar las medidas necesarias para poder hacerlo”.

La perspectiva de la sociedad

Asimismo, relativizó el impacto que la polémica metodológica pueda tener en la credibilidad pública. “Yo pienso que la gente no está tan politizada ni tan mediatizada como nosotros”, sostuvo, y agregó que, “básicamente lo que hace la gente es analizar su propia experiencia”.

Sobre si la nueva metodología del INDEC habría arrojado una inflación mayor, Aracre precisó: “Eso puede ser verdadero para el año 2024, el primer año de mandato de Milei. No es así con certeza en el 2025 ni el primer mes del 2026”. Incluso señaló que, “hay muchas consultoras que han recalculado el índice de inflación con la nueva canasta y vos ves una curva casi exacta con décimas para arriba o décimas para abajo según el mes”.

Qué podría ocurrir con 2 índices de inflación

Respecto a la posibilidad de publicar ambos índices, se mostró en contra. “Yo creo que la obligación de un instituto de estadísticas es dar información relevante para la toma de decisiones”, explicó. A su vez, advirtió que, “si vos publicás dos índices va a empezar a surgir la polémica”.

El entrevistado criticó la forma y el momento de la salida del ex titular del INDEC. “La actitud de Lavagna de irse intempestivamente unos pocos días antes de la publicación del índice es controvertida”, afirmó, y añadió que, “da toda la impresión de que hay una decisión política atrás de esa decisión”.

Según analizó, “la forma en que se va y el momento exacto en el que se va tiene una connotación política”. En contraste, señaló que, “un técnico lo hubiese hecho diferente, hubiese esperado una semana más, hubiese consensuado la forma de salir de un cargo tan relevante”.