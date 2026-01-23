Congreso: los tropiezos inesperados del Gobierno con las sesiones extraordinarias

Perfil
El oficialismo asegura que tiene los votos para avanzar en el Senado, pero en las provincias el respaldo llega acompañado de advertencias fiscales y pedidos de cambios concretos al proyecto.

En el oficialismo aseguran que conseguirán la aprobación de la reforma laboral en el Senado y que podrán pasar con velocidad el debate en Diputados. Patricia Bullrich, la jefa de la bancada de LLA, asegura que la próxima sesión del 11 de febrero en la Cámara Alta concuirá con una una mayoría de 42 votos, que superarán por cinco los 37 necesarios para sesionar. En cada provincia que recorre Diego Santilli, se escuchan pronósticos diferentes, porque los gobernadores que reciben al ministro del Interior le advierten que todavía quedan muchos temas que abordar para concretar una negociación viable.

Esta semana estuvo en Salta, con el mandatario Gustavo Sáenz y después viajó a Neuquén, para encontrarse con Rolando Figueroa. El jueves fue recibido en Entre Ríos por Rogelio Frigerio. Fue el primero de los tres en ofrecerle un "contundente apoyo" a la reforma laboral, aunque el propio Santilli fue cuidadoso, pero sin dejar de mostrarse optimista. En la conferencia de prensa que ambos ofrecieron cuando terminó el encuentro, el ministro reconoció que hay preocupación sobre los fondos coparticipables que las provincias dejarán de recibir si el proyecto se transforma en ley.

NOTICIA EN DESARROLLO...

