Una misión del FMI llegó a Buenos Aires para revisar el acuerdo con un ojo sobre las reservas

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) está en Argentina para avanzar con segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF por sus siglas en inglés) que destrabaría un desembolso de cerca de USD 1.000 millones. Los técnicos de la entidad tomarán examen al Gobierno sobre las metas comprendidas en el programa y tendrán reuniones con el ministro de Economía, Luis Caputo, y también en el Banco Central.

Fuentes del organismo aseguraron a PERFIL: "Como parte de nuestro compromiso continuo, una misión técnica del FMI, encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi, se encuentra actualmente en Buenos Aires para las discusiones relacionadas con la segunda revisión en el marco del Servicio Ampliado del Fondo y la consulta del Artículo IV para Argentina. Brindaremos más información sobre los próximos pasos a su debido tiempo".

NOTA EN DESARROLLO