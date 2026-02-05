El agro expectante de salvar la producción ante la falta de lluvias: “Estas dos semanas van a ser muy importantes”

El déficit hídrico y las altas temperaturas complicaron la campaña agrícola argentina. En pleno período reproductivo de los cultivos, la evolución de las lluvias en febrero será determinante para la soja y para sostener las proyecciones productivas. En este contexto, este medio se comunicó con Cristian Russo, jefe de estimaciones agrícolas de la Bolsa de Comercio de Rosario.

“Prácticamente enero acá tuvimos el 30% de las lluvias, se nos cortó el agua en la última semana del mes del año pasado”, explicó Cristián Russo. Según detalló, la persistencia de un sistema de alta presión generó un bloqueo atmosférico que impidió el ingreso de humedad. “Es un centro de alta presión, el Anticiclón del Atlántico, que es un poco como que nos tiene, digámoslo así, como de hijo, es como una pesadilla recurrente acá en la región”, graficó.

Se vienen días determinantes para el cultivo de la soja

Luego, manifestó que el cultivo más expuesto es la soja, especialmente en la región central del país. “La segunda y tercera semana de febrero son fundamentales para la soja”, afirmó.

Russo explicó que el impacto dependerá directamente de las lluvias de los próximos días. “Estamos en un momento de definición”, sostuvo, y agregó: “Estamos en dos semanitas que van a ser muy importantes”.

La necesidad de lluvia para resguardar la producción

Las estimaciones iniciales de producción para la campaña 2025/26 eran optimistas, pero ahora están sujetas a la evolución del clima. “Si llegan estas lluvias en estos días y tenemos una recuperación la próxima semana, creo que van a ser noticias muy interesantes para que no caigan los números de las estimaciones”, indicó.

En el peor escenario, algunas áreas ya registran pérdidas potenciales relevantes. “Acá en las peores zonas de región núcleo nos estamos hablando de más de un 20% de pérdida potencial”, advirtió el entrevistado.

Sin embargo, aún hay margen para evitar una caída significativa. “Nosotros en esta región núcleo tenemos gente que nos dice que si llueven 10, 15 milímetros en estos días, llegamos a tiempo para que las pérdidas no sean importantes”, explicó.