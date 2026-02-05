Planificación financiera en el agro: “En la comercialización y el financiamiento el productor hace agua”

La especialista en finanzas agropecuarias, Mónica Ortolani, analizó para Canal E que la planificación financiera vuelve a ser un eje central para el productor agropecuario argentino, sobre todo en un escenario de tasas positivas, financiamiento más restrictivo y precios volátiles.

“La importancia de planificar”, afirmó Mónica Ortolani, es clave porque “si planifica en el día a día su siembra parece una NASA cómo planifica la siembra. Sin embargo, a la hora de planificar la comercialización y el financiamiento, es ahí donde el productor hace agua”.

Cómo funciona el financiamiento del productor agropecuario

Según desarrolló, el productor argentino depende fuertemente del financiamiento. “El productor financia entre un 70 y un 75% de todo lo que necesita para su siembra. Se apoya muchísimo en el financiamiento”, explicó.

Pero el contexto cambió. “Hoy estamos en nuestro contexto donde financiarse hoy hay que ser mucho más prudente”, advirtió Ortolani, quien remarcó que, “con tasas positivas, tiene que ser mucho más estratega, tienen que empezar a aplicar ingeniería de sintonía fina en cómo se va a financiar, porque hoy las tasas son positivas”.

El financiamiento en dólares y la mayor venta de granos

La dinámica actual del mercado obliga a recalcular. “Hoy si vos te financiás a tasas del 10% en dólares, vas a tener que vender más grano”, señaló. Sobre la misma línea, agregó: “Hoy el productor necesita planificar mejor su comercialización y necesita planificar mejor si va a financiar, si le conviene financiar o no”.

El entrevistado destacó que el productor debe asumir un rol más activo en la gestión comercial. “Es cierto que los precios los pone el mercado, pero el tomador de esos precios para asegurarse su rentabilidad es cada uno desde su escritorio, es ahí donde el productor tiene que convertirse en más protagonista”.

También explicó que el temor a vender grano responde a experiencias recientes: “Le cuesta mucho a veces ser estratega, y viene con ese miedo a desprenderse de la soja, es lógico que tenga ese miedo a desprenderse del grano”.