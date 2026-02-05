Cuáles fueron los puestos de trabajo más buscados de 2025: “Lo que tuvo más movimiento fue el sector de logística”

La gerente de operaciones del Grupo Z, Julieta Napolitano, dialogó con Canal E e hizo hincapié en que la demanda laboral en Argentina atraviesa un período de cautela, con sectores que sostienen el empleo y otros que comienzan a mostrar oportunidades de crecimiento de cara a 2026.

Según Julieta Napolitano, el sector que lideró la demanda fue el de logística, impulsado principalmente por el comercio electrónico. “Lo que más se movió, lo que tuvo más movimiento fue el sector de logística, ese fue el mayor volumen que tuvimos en la parte de lo que es e-commerce, comercio electrónico, para gestionar grandes flujos de mercadería”, detalló.

Cuáles fueron los puestos de trabajo más demandados

En segundo lugar apareció la producción operativa industrial. “Después la parte de producción operativa, industrial y alimenticia”, explicó, y agregó que más atrás se ubicaron los servicios: “Después tenemos en tercer lugar los servicios, administración y ventas”.

El sector de la salud, en tanto, mostró estabilidad. “Luego lo que es el servicio de salud, que quizás no tuvo tanto incremento, pero sí se mantuvo bastante la demanda”, indicó Napolitano.

El empleo del mañana

Sobre sectores menos difundidos pero con potencial de crecimiento, destacó a la minería. “Yo creo que este año puede llegar a ser un gran momento para lo que es el sector de la minería”, afirmó.

En ese sentido, la entrevistada explicó que existen puestos especializados que podrían ganar protagonismo: “Hay varios puestos especializados, como por ejemplo, extraccionistas y producción”. Sobre la misma línea, señaló que los cambios impositivos en análisis podrían impulsar la actividad: “Hubo varias reformas impositivas también que se están analizando que pueden dar lugar a que se abra mucho más el mercado de la minería”.

Respecto al balance del último año, comentó: “El 2025 estuvo bastante cauteloso”. A su vez, explicó que muchas empresas adoptaron una posición de espera: “Se está esperando un poco y se está haciendo un análisis de mercado con respecto a las reformas que se vienen y demás”.