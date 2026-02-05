Sergio Pedace: “En el país de la carne no tenemos carne”

El vicepresidente de la Cámara de Matarifes y Abastecedores de la Carne (CAMyA), Sergio Pedace, comentó en Canal E que el sector cárnico atraviesa un escenario de fuertes tensiones estructurales que impactan tanto en los precios internos como en la dinámica exportadora.

Sergio Pedace detalló que la entraña “es un artículo muy pequeño que está en la media res, que pesa desde medio kilo hasta un kilo, un kilo doscientos según el tamaño de la media res”, mientras que el lomo tiene un volumen mayor. La creciente demanda de parrillas y restaurantes impulsó su valorización: “Los chefs y las parrillas empezaron a tener mucha demanda de la entraña y bueno y empezaron a valorizarla”.

Se agrava la escasez de carne en los supermercados

En cuanto a precios, indicó que, “según el supermercado desde 25 mil pesos hasta 40 mil, es decir, han superado hasta el lomo”, una situación que se agrava por la escasez: “Bajan diez medias, tienen 10 entrañas y tienen 20, 30 pedidas”.

Más allá del caso puntual de la entraña, Pedace remarcó que el problema de fondo es la falta de stock ganadero. “Nos faltan 12 millones de cabezas de ganado con el doble de población”, afirmó. Esta escasez explica la fuerte suba de precios registrada en el último año: “Tuvimos un 2025 con una inflación en la carne, en el ganado bovino tremenda, porque realmente si hablamos creo de un 70% del aumento en el 2025 contra la inflación”.

Argentina sin carne

Asimismo, vinculó esta situación a decisiones del pasado: “Lamentablemente por las malas políticas y económicas del pasado que ha pasado esto y realmente el cierre de exportación, la manipulación del dólar, nos quedamos sin ganado vacuno”. En ese contexto, describió un escenario complejo a futuro: “En el país de la carne no tenemos carne”.

El entrevistado explicó que los productores están intentando recomponer la situación, pero advirtió que los tiempos son extensos. “Los productores están agregándole kilos a cada carcasa que pueden, están recriando”, señaló, aunque aclaró que, “no hay forma de poder transformar esto rápido”. Según detalló, aumentar el stock puede llevar “entre cuatro o cinco años como mínimo”.

Mientras tanto, la demanda internacional presiona sobre los precios. “El mundo está pidiendo mucha carne”, sostuvo, y mencionó cambios en el consumo global: “La nutrición cambió, la pirámide nutricional arranca con lo que es carne”.