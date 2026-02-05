Gustavo Weiss: “La inversión en obra pública nacional va a ser muy baja, del orden del 0,4% del producto”

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, advirtió en Canal E que la actividad seguirá un 25% por debajo de su pico por la falta de obra pública y el aumento del costo en dólares.

La construcción comenzó 2026 sin señales claras de recuperación. Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, explicó que el sector atraviesa un prolongado estancamiento tras una fuerte caída. “Tuvimos una caída muy importante del orden del 25% entre mediados del 23% y mediados del 24%”, señaló, y agregó que desde entonces la actividad se mantiene en ese nivel, “25% abajo del pico de mediados del 23”.

Según el dirigente, las perspectivas para el resto del año son moderadas. “La expectativa es que se mantenga más o menos en forma similar, que no haya grandes variaciones a lo largo del año”, sostuvo. El freno responde a dos factores centrales: la escasa inversión pública y el fuerte aumento del costo de construir medido en dólares.

Obra pública en mínimos históricos

Weiss fue contundente respecto al rol del Estado. “La inversión en obra pública nacional va a ser muy baja, del orden del 0,4% del producto”, indicó, y aclaró que se trata de un nivel similar al de 2025, que incluso “se ejecutó menos que lo previsto”.

Si bien algunas provincias sostienen proyectos propios, aclaró que no alcanza para compensar el parate nacional. “La infraestructura nacional va a seguir estando muy por debajo del promedio de los últimos años”, afirmó.

En este contexto, respaldó la privatización de rutas nacionales. “Estamos totalmente de acuerdo, lo vemos como algo positivo”, dijo, y alertó sobre el deterioro vial: “El 70% de la red vial nacional está en estado malo o regular”. Según explicó, unas “9.000 a 10.000 kilómetros” podrían concesionarse, aunque advirtió que “hay otros 30.000 kilómetros que no pueden ser operados por privados” por falta de tránsito.

Costos altos, importaciones y créditos limitados

El presidente de la Cámara también se refirió al impacto de los insumos importados. “Están llegando algunos productos importados a precios más competitivos, pero no es significativo en el volumen total”, explicó. Además, relativizó su efecto sobre los precios: “El costo de un inmueble es un 50% mano de obra y otro 50% materiales, y gran parte de esos materiales inevitablemente son argentinos”.

Respecto a los créditos hipotecarios, Weiss fue cauto. “El volumen de otorgamiento es muy menor respecto al mercado total”, afirmó, y agregó que “no modifica la situación general del sector”. Para que tengan impacto real, señaló que “los bancos necesitan fondeo a largo plazo”, un proceso que “va a demorar un tiempo”.

Finalmente, subrayó que el encarecimiento en dólares sigue siendo un obstáculo clave. “El costo de la construcción medido en dólares ha aumentado fuertemente”, lo que eleva los precios finales y “naturalmente deja a mucha gente afuera” del mercado.

