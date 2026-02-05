Sebastián Di Doménica: “Argentina necesita tener una ley de inteligencia artificial pronto”

Argentina avanza lentamente hacia una regulación integral de la inteligencia artificial. En diálogo con Canal E, el especialista Sebastián Di Doménica explicó el estado parlamentario del proyecto más avanzado en la materia y detalló las tensiones políticas que lo rodean.

“A lo largo del año pasado y el anterior se presentaron más de 20 proyectos en el Congreso que tenían como foco la inteligencia artificial”, señaló, al describir un escenario fragmentado donde muchas iniciativas perdieron estado parlamentario.

El único texto que logró dictamen de mayoría en comisión es el impulsado por el diputado Daniel Gollán, de Unión por la Patria, denominado Marco Legal para el Desarrollo Responsable de Sistemas con IA. Según Di Doménica, “es una normativa bastante amplia que aborda la creación de una autoridad de control y pone el foco en los riesgos que pueden generar los desarrollos de IA”.

Un modelo inspirado en Europa y un debate político abierto

El proyecto toma como referencia directa la legislación de la Unión Europea, basada en la clasificación de riesgos aceptables, inaceptables y prohibidos. “Evalúa los proyectos de inteligencia artificial según los riesgos que generan”, explicó el especialista, y remarcó que este enfoque propone un Estado activo en la gobernanza tecnológica.

Di Doménica detalló que el debate reproduce una discusión global: “Están los que piensan que el Estado debe tener un rol potente en el control de la IA y los que creen que debe ser muy ligero para no frenar la innovación”. En ese marco, el peronismo y sectores de izquierda respaldan una regulación firme, mientras que el PRO y La Libertad Avanza promueven un esquema más laxo.

Desde su mirada profesional, el entrevistado fue claro: “Yo personalmente estoy más del lado de las leyes que siguen el modelo de la Unión Europea, con un Estado presente”. Además, cuestionó el argumento de que regular frena el desarrollo tecnológico: “Muchos expertos sostienen que una buena normativa genera más proyectos porque da un marco jurídico claro”.

Deepfakes, desinformación y educación: los riesgos de no legislar

Uno de los puntos más sensibles es el impacto de la IA en la democracia. “La inteligencia artificial es una herramienta muy efectiva para crear desinformación y muy riesgosa”, advirtió Di Doménica, y alertó sobre las consecuencias de la difusión masiva de deepfakes. En ese sentido, destacó que varios países ya avanzan en nuevas figuras penales para estas prácticas.

El especialista también subrayó la dimensión educativa: “Es muy importante que Argentina incorpore la inteligencia artificial en todos los niveles para reducir brechas digitales y preparar a la gente para los trabajos que van a venir”.

Aunque el proyecto ya cuenta con dictamen, no hay fecha confirmada para su tratamiento. “En principio debería debatirse durante 2026”, afirmó Di Doménica, y concluyó que Argentina necesita una ley de inteligencia artificial cuanto antes para no quedar rezagada en un contexto global cada vez más competitivo.

