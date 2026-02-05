Caen los préstamos en pesos y crecen los créditos en dólares: qué revela el informe de First Capital Group

El financiamiento en pesos al sector privado mostró en enero un retroceso real del 1,8%, según el último informe de First Capital Group. El contador público, Guillermo Barbero, explicó que “tuvimos un mes de enero bastante frío, con un retroceso en las líneas de préstamos en pesos”, medido contra una inflación estimada del 2,5%.

El especialista detalló que “todas las líneas tuvieron un desempeño en términos reales a la baja”, ya que ninguna logró superar la inflación. La única excepción fue el crédito hipotecario, que “se mantuvo con un crecimiento real del 2,1%”, consolidándose como la línea más dinámica incluso en contextos de alta volatilidad financiera.

Tasas altas y freno al crédito en pesos

Barbero explicó que el principal freno al crédito se produjo a partir del fuerte aumento del costo financiero en la segunda mitad del año pasado. “La tasa Tamar se duplicó prácticamente en 30 días, pasó de un 30% a un 60%”, señaló, lo que generó un cambio brusco en la estrategia de los bancos.

Ese salto derivó en un doble efecto: “se redujo el monto prestado y se redujeron los plazos”, provocando “un achicamiento muy fuerte del sistema de créditos en pesos”. Aunque hubo una leve recuperación en noviembre y diciembre, el problema estructural persiste. “Seguimos con tasas altas, plazos cortos y morosidad alta”, resumió.

Para el contador, este escenario impacta de lleno en las empresas ligadas al mercado interno, que “están en una circunstancia de achicamiento o reestructuración”, donde endeudarse en pesos “puede ser una carga muy pesada”.

Por qué crecen los créditos en dólares

En contraste, los préstamos en dólares crecieron un 7% en enero. Barbero explicó que hay factores coyunturales y estructurales. “Se piensa que el valor del dólar no va a subir en el corto plazo”, afirmó, lo que vuelve más atractivas tasas en dólares del “18, 20 o 24%, mucho menores en términos reales” que las de pesos.

Además, destacó que el crédito en dólares está vinculado a sectores con mejores perspectivas. “Energía, petróleo, gas, minería, agro y ganadería tienen mejores expectativas de producción y exportación”, lo que impulsa la demanda de financiamiento para inversión.

Sobre las reformas, Barbero advirtió que el ajuste aún está incompleto. “El mismo ajuste que hizo el Estado Nacional nos lo está debiendo el sector provincial y municipal”, señaló, y reclamó una revisión profunda de impuestos y créditos fiscales. “Hay empresas que pierden plata y sin embargo están pagando impuestos por ganancias que no van a tener”.

Finalmente, llamó a moderar expectativas. “No tenemos que esperar un cambio drástico inmediato”, sostuvo, y recordó que “a otros países les llevó entre cuatro y ocho años volver a una economía normal” tras procesos inflacionarios severos.

