Eduardo Reina: “Tenemos que medir la producción nacional por la calidad y no solo por el precio”

Las declaraciones de Luis Caputo sobre el consumo de ropa generaron un fuerte debate público que excedió lo anecdótico. Para el analista político, Eduardo Reina, el problema no fue solo el contenido, sino el tono. “Él tiene que tener una respuesta de la envergadura del ministro de Economía y la toma como un chico de la calle”, afirmó, y remarcó que ese tipo de actitudes “a la gente le molesta” porque desconectan del día a día real.

Según el analista, el error político estuvo en no contextualizar por qué la ropa es cara en Argentina. “La gente compra donde puede para poder abrigarse, en algunos casos para no morirse de frío”, señaló, y advirtió que un funcionario debe comprender esa realidad antes de emitir juicios simplistas.

Industria nacional, errores compartidos y memoria económica

Reina aclaró que el debate no es blanco o negro. “El empresario argentino también tiene sus mañas”, sostuvo, al recordar prácticas como importar barato y remarcar precios. “Si no empiezan a entender esto, van a empezar a desaparecer”, advirtió.

Sin embargo, alertó sobre la falta de previsibilidad histórica. “Viví la época de Martínez de Hoz”, recordó, y explicó que muchos empresarios quedaron endeudados tras confiar en promesas de estabilidad. “La gente tiene temor porque el gobierno todavía no está sentado”, dijo, al señalar que aún existe un período de incertidumbre política.

Para Reina, el país necesita equilibrio. “Nosotros le tenemos que dar una posibilidad al empresario de que sobreviva”, afirmó, y fue contundente: “La clase media cada día está peor, el empresario cada día está peor”. También reclamó compromiso privado: “Algunos empresarios van a tener que sacar la plata del colchón e invertirla en la Argentina”.

Calidad, consumo y el error político del Gobierno

Sobre la competencia con China, Reina planteó un debate cultural. “No todo lo que viene de China es bárbaro”, afirmó, y cuestionó la lógica de comprar barato sin evaluar durabilidad. “Cuando uno compra ropa buena, el algodón argentino es bueno, la lana argentina es buena, el jean argentino es muy bueno”, destacó.

Desde su mirada, la producción nacional debe medirse por calidad y no solo por precio. “Tenemos que medir la producción nacional por la calidad y no solo por el precio”, sostuvo, y agregó que una prenda durable “no la tenés que volver a comprar”.

Finalmente, fue crítico con la comunicación oficial. “Creo que fue un error del gobierno”, afirmó, y concluyó: “Cada vez que habla el ministro, en vez de mejorar, empeora la cosa”.

