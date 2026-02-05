Iván Cachanosky: “Tener un riesgo país de 500 o de 1.500 es lo mismo: estás fuera del mercado”

Tras varias semanas de señales positivas, el riesgo país volvió a subir y las acciones argentinas llegaron a caer hasta un 8%. Para Iván Cachanosky, el mercado está leyendo mal las causas. “Hasta hace unos días veníamos con buenas noticias, el riesgo país venía bajando y los mercados estaban contentos”, señaló, pero advirtió que dos hechos puntuales cambiaron el humor financiero.

Por un lado, la salida de Marco Lavagna del INDEC generó ruido institucional. Pero, según el economista, “eso fue un golpe sobre el moretón”. El factor decisivo fue otro: “El gobierno tuvo que pagarle intereses al FMI usando fondos que estaba juntando el Banco Central”, lo que encendió una alarma clave para los inversores.

Banco Central, reservas y confianza del mercado

Cachanosky explicó que el mercado venía interpretando que el Banco Central comenzaba a recuperar solvencia. “La señal era que el Banco Central acumulaba reservas”, sostuvo. Sin embargo, el uso de esos fondos para financiar al Tesoro revirtió esa percepción: “Ahora todo eso se puso en duda”.

La consecuencia fue inmediata. “Lo que más pesa es ver esta falta de autonomía del Banco Central, que no es independiente del todo”, afirmó, y agregó que esa señal impacta directamente en el riesgo país y en el costo de financiamiento.

Si bien reconoció que el contexto internacional influye —con conflictos geopolíticos, la tensión entre Estados Unidos y China y la imprevisibilidad política—, fue claro: “Eso no contribuye a tener riesgo país bajo, pero no explica todo”.

FMI, reformas y el límite del riesgo país

De cara a la próxima revisión del FMI, Cachanosky explicó que el Gobierno está bien posicionado en el frente fiscal, pero no así en reservas. “Está uno a uno el partido”, graficó. En ese escenario, anticipó que el Fondo podría ser flexible si avanzan las reformas estructurales: “Si el FMI ve que se avanza con la reforma laboral, va a ser más flexible”, aunque seguirá exigiendo acumulación de reservas.

También cuestionó la gestión del recambio metodológico del IPC. “Fue muy desprolija la salida”, dijo, al recordar que Lavagna aportaba credibilidad al organismo. “El IPC 2017-2018 es mucho mejor que el 2004-2005”, explicó, y remarcó que estos cambios deben testearse y no aplicarse de forma abrupta.

Sobre la volatilidad del riesgo país, relativizó los saltos recientes: “Tener un riesgo país de 500 o de 1.500 es lo mismo, estás fuera del mercado”, afirmó. Según el economista, “recién cuando bajás de 800 puntos empezás a llamar la atención”, y el verdadero objetivo es perforar la zona de 400 para acceder a financiamiento razonable.

En ese camino, concluyó, Argentina debe hacer un esfuerzo extra: “Siempre es el que defaulteó, siempre cuesta un poco más confiar”.

