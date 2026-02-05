Aumentos en el inicio del ciclo lectivo: “A partir de marzo aumentan las cuotas de los colegios”

La periodista especializada en consumo, Celeste Sánchez, en comunicación con Canal E, analizó que la llegada del ciclo lectivo vuelve a poner en el centro del debate el impacto del rubro educación sobre la inflación y el presupuesto familiar.

“Históricamente es el que siempre hizo subir la inflación de marzo, educación, porque nada, porque pasa eso, porque es cuando se dan la mayor cantidad de aumentos”, señaló Celeste Sánchez.

Los costos anticipados

Asimismo, remarcó que los gastos escolares no comienzan en marzo, sino mucho antes. “La mayoría de los colegios dan la lista de materiales, a veces incluso ya con los libros y todo, en el mes de diciembre”, lo que permite distribuir el gasto entre distintos meses. Sin embargo, aclaró que el mayor impacto no está en los útiles: “Quizás no los útiles en sí, no tienen tanto peso”.

Para Sánchez, el verdadero problema aparece con las cuotas: “Lo que sí impacta sin dudas a partir de marzo es el aumento en las cuotas de los colegios, que es el porcentaje más grande”.

Cuándo aumentan los colegios

Sobre los incrementos previstos, explicó que no se conocen hasta el inicio de clases: “La factura nueva llega a partir de los primeros días de clases en marzo, entonces recién ahí vamos a ver cuánto va a ser el aumento”.

Además, la entrevistada advirtió que los aumentos no son uniformes: “No todos los colegios aumentan lo mismo porque tienen un tope autorizado, pero no todos aumentan de la misma forma ni en el mismo momento”.

A su vez, detalló que el aumento no depende solo del IPC. “A veces no influye solamente el IPC de los últimos meses, sino también el porcentaje de aumento que se haya arreglado, si es que hubo un aumento acordado para los docentes”, planteó.