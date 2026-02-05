El mercado reaccionó ante la intervención del INDEC: “Lo vemos en la sangría de las acciones y la suba del riesgo país”

La economista, Natalia Motyl, habló con Canal E y analizó la salida del ex titular del INDEC, Marco Lavagna, la postergación del nuevo índice de inflación y las consecuencias económicas e institucionales de la decisión del Gobierno.

“Claramente que acá hay una cuestión meramente política por parte del Gobierno que ha decidido intervenir el INDEC”, sostuvo Natalia Motyl, y agregó que, “da vergüenza que el ministro de Economía salga a decir o salga a hablar sobre un trabajo que debe realizarse íntegramente el Instituto Nacional de Estadística de forma totalmente independiente”.

Luis Caputo ya sabía el dato de inflación antes de anunciar el cambio

Asimismo, remarcó que el hecho de que el ministro de Economía, Luis Caputo, conozca el dato de inflación antes de su publicación afecta directamente la transparencia: “El dato que Caputo sepa la inflación de antemano y que en base a ese resultado haya decidido intervenir el Instituto y posponer la publicación de un nuevo indicador que era totalmente necesario, ya estaba pactado hace tiempo”.

Según Motyl, el daño no es solo metodológico sino institucional. “Eso afecta no solamente la transparencia, la confiabilidad, la credibilidad hacia el propio Instituto Nacional de Estadística que ya tiene un historial bastante lamentable en la Argentina, sino también la institución y la calidad institucional de la Argentina”, afirmó.

Dura reacción del mercado ante la intervención del INDEC

En ese sentido, vinculó directamente la decisión con la reacción del mercado: “El mercado en los últimos días, desde la decisión del ministro de Economía desde el oficialismo, se ha desplomado, se ha desangrado y eso lo vemos en la sangría en las acciones y la suba del riesgo país”.

La entrevistada señaló que el problema no pasa solo por si el índice está “dibujado” o no: “Si a vos te publican un índice que no está reflejando la realidad hoy socioeconómica del país entonces digamos es lo mismo que vos dibujes otro número”. Sobre la misma línea, agregó: “Por más de que metodológicamente sea consistente pero si eso no refleja la realidad de uno bueno evidentemente es un índice y es un dato digamos maquillado”.

A su vez, explicó que la verdadera diferencia entre el índice actual y el nuevo se iba a evidenciar a partir de marzo, cuando se actualizaran tarifas: “A partir de marzo empieza lo que es el reordenamiento de los subsidios, algunos servicios básicos como el gas, la electricidad, se iba a aumentar digamos las tarifas de estos servicios entonces con la nueva metodología obviamente que estos servicios iban a empezar a pesar más”.