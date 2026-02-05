Revolución en los commodities ante la comunicación entre Trump y Xi Jinping: “Hay cambio de expectativas”

El consultor del mercado de granos, Germán Iturriza, pasó por Canal E y se refirió a que el mercado internacional de granos volvió a mostrar volatilidad tras la conversación entre Donald Trump y Xi Jinping, que abrió expectativas de nuevas compras agrícolas de China a Estados Unidos.

Germán Iturriza describió el escenario productivo y comercial. “Estoy en Marcos Juárez, a mi derecha tengo maíz, a mi izquierda tengo soja, pero lloviendo, con rayos y todo, era peligrosísimo hacer un exteriores en el día de hoy”, señaló. En ese contexto, destacó que, “estas lluvias están siendo una bendición para poder mantener el espíritu productivo de los cultivos que venían muy castigados en los últimos 25 días”.

Revolución de expectativas en el mercado agrícola

La conversación entre Donald Trump y Xi Jinping generó un fuerte movimiento en los mercados. “El amigo Trump haciendo de las suyas nuevamente, es difícil ser analista en la época de los gobiernos de Donald Trump”, afirmó. Según explicó, una simple comunicación puede alterar expectativas globales: “Los fundamentos íbamos para un lado y de repente con esta comunicación, que es simplemente una comunicación, cambia totalmente las expectativas de los agentes del mercado”.

Iturriza detalló que el mercado proyecta mayores exportaciones estadounidenses: “Ahora es que Estados Unidos, por lo menos en estos próximos meses, exporte 8 millones de toneladas más para llegar a las 20 totales”. Esto impactó de inmediato en precios: “Claramente los 395 dólares en Chicago disponibles están baratos, y esa es la primera lectura que hace el mercado, automáticamente Chicago sube 3%”.

Las compras de China y el cuidado económico

No obstante, advirtió sobre tensiones en la distribución de la demanda: “¿Brasil va a exportar 8 menos? Digo, no, porque tampoco es que China va a comprar 8 más de su torta”. Y agregó que la decisión china tiene un costo: “Es antieconómico para China comprar soja norteamericana”.

En el plano local, el entrevistado analizó la recaudación por derechos de exportación y su relación con la política reciente. “Parte de la baja de los derechos de exportación, de la recaudación de los derechos que vimos, es por este subibaja que tuvimos”, explicó en referencia al período de exportaciones con alícuota cero.

También vinculó el ingreso de divisas con esa medida: “Hay una parte en el trigo, hay una parte de harina, de aceites, que ya ingresaron las divisas en septiembre y es parte de la explicación de por qué tenés hoy 1.850 millones”. Aún así, relativizó el dato: “Estuvimos por encima del promedio, pero por debajo del año pasado”.