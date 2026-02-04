Las frases de Caputo y de Adorni despertaron el rechazo de la industria textil: "Se convirtieron en parte de la casta"

Las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el precio de la ropa en la Argentina desataron una fuerte reacción del sector textil, con críticas de empresarios y diseñadores que cuestionaron el enfoque oficial, en medio del debate por las importaciones, el empleo y la caída del consumo, tras afirmaciones realizadas esta semana por el funcionario y replicadas por otros referentes del Gobierno.

Carlos Melconian se diferenció de Caputo por la ropa: "No voy a las ofertas pijoteras de Miami para quedar como un payaso”

Las frases de Caputo fueron las que más impacto generaron en la industria. “Yo no compré nunca en mi vida ropa en la Argentina porque era un robo. Entonces, los que teníamos posibilidad de viajar comprábamos afuera”, sostuvo el ministro, y agregó que “hubo 47 millones de argentinos que debieron pagar textiles y calzado dos, tres, cuatro o hasta diez veces más de lo que valen en el mundo”.

Rechazo empresario y advertencias sobre el empleo

Las palabras del titular de Hacienda fueron duramente cuestionadas por Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) y dueño de la marca Jazmín Chebar, quien amplió el alcance de la crítica. “No compra ropa y tampoco compra autos, porque en la Argentina valen el doble, y no compra Big Mac, porque es el segundo más caro del mundo”, enumeró, al tiempo que afirmó que “no va al supermercado porque la comida argentina ya es más cara que en el mercado común europeo”.

En entrevistas radiales, Drescher fue más allá y acusó a los funcionarios de eludir los problemas de fondo del sector. “Se convirtieron en parte de la casta, porque no resuelven los temas, los eluden y buscan siempre el camino corto para no resolver las cuestiones de fondo”, afirmó en entrevistas radiales.

Claudio Drescher, titular de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI)

El dirigente también apuntó directamente contra Caputo: “Si él hubiera sido un empresario ya estaría fundido, ya no podría tener ni empresa porque no acertó ninguna de las decisiones que tuvo en sus gobiernos anteriores”. Para Drescher, el planteo del ministro “es selectivo” y la discusión por los precios elevados excede al rubro textil.

En ese marco, cuestionó las comparaciones con países asiáticos y remarcó: “Quiere comparar a Bangladesh con la Argentina y olvidarse que en dos años no han logrado desarmar ni un solo impuesto”. Y concluyó con una advertencia: “Los empresarios argentinos no queremos volver al pasado. Ese proteccionismo no sirvió. Pero este liberalismo ingenuo, este liberalismo pasado de moda, diría que es suicida”.

A las críticas se sumó el diseñador Benito Fernández, quien describió el impacto de la crisis en la actividad. “Yo tuve que cerrar y echar a toda la gente que trabajaba conmigo hace muchos años”, relató, y advirtió que “7 de cada 10 máquinas están paradas en Argentina hoy”, en un contexto de altos impuestos, inflación, costos en dólares y fuerte caída del consumo.

La polémica se profundizó tras declaraciones del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien sostuvo en una entrevista televisiva que “con la importación de un jean no se pierden puestos de trabajo”. Esa afirmación fue rechazada por la economista Julia Strada, quien respondió en redes sociales: “Sí, claro que se pierden puestos de trabajo porque traer productos que se fabrican acá genera crisis y cierre de empresas argentinas”, y criticó duramente el planteo oficial.

GZ/ff