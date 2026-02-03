El economista Carlos Melconian cuestionó la postergación de la difusión del nuevo índice de inflación que había anunciado el Gobierno para este año e ironizó sobre la declaración del ministro de Economía, Luis Caputo, quien aseguró que siempre compra ropa en el exterior.

Con respecto al nuevo índice de inflación, Melconian señaló que “es algo que no entiendo porque era una cosa arreglada la del cambio, se hace habitualmente, es un cambio estadístico, pero que se puede discutir cuándo hacerlo”

Según el economista en declaraciones a Radio Mitre, cualquier gobierno que asumiera en diciembre de 2023 por el atraso tarifario, debido “a la atrocidad cometida con las tarifas públicas en los 10 años previos. No podía ser que la inflación de 2024 volara por el nuevo índice por algo que dejó otro y coincido con la idea de no haberlo modificado en 2025”.

"Yo no compré nunca en mi vida ropa en Argentina": la frase de Luis Caputo para criticar a la industria textil

Sin embargo, según Melconian, “han cometido un horror comunicacional y de crédito personal al pedo (sic), más claro no lo puedo decir. Para mi tía, este escándalo de que le están manoteando el índice y el recuerdo de lo que pasó con el anterior secretario de Comercio (Guillermo Moreno) es más popular que cuando el presidente del Banco Central comete un error”.

“Mi mensaje a la sociedad es que no están tapando ningún sol con la mano, son troncos comunicacionales. Salvo que estén preparando un tarifazo en febrero y me lo estoy perdiendo”, añadió.

El economista opinó que el programa del gobierno no es de estabilidad, “es un proceso de desinflación que puede continuar pero no va a ir a un dígito. Este proceso de tener una inflación de 2% mensual es del programa, no es culpa del índice. No es cierto que cambiar implicaba deteriorar el proceso de baja inflacionaria”.

Polémica por la ropa importada

En declaraciones radiales, el ministro de Economía afirmó que “nunca en mi vida compré ropa en la Argentina porque era un robo. Entonces, los que teníamos posibilidad de viajar o algo, la adquiríamos afuera”.

"Hace 40 años los argentinos subsidiamos pagando la ropa no un poco más cara, no un 10% o un 20%, cinco, seis, 10 veces más cara”, añadió.

Con respecto a esta declaración, Melconian respondió: “Yo compro ropa donde me queda bien y me gusta. Privilegio que me quede bien y me guste, no soy pijotero. Me miro al espejo, si me queda lindo, compro. No voy a las ofertas pijoteras de Miami para quedar como un payaso”.

LM