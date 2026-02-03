Elon Musk lidera las 10 fortunas más grandes del mundo en febrero 2026

Febrero de 2026 volvió a ubicar a Elon Musk en el centro de la escena global de las grandes fortunas. Aunque el inicio del año estuvo marcado por una fuerte reconfiguración dentro del top 10 de multimillonarios del mundo, hubo un dato que no se modificó: el empresario se mantiene como la persona más rica del planeta, con un patrimonio estimado en US$ 775.000 millones al 1 de febrero, según el ranking en tiempo real de Forbes.

De acuerdo con los datos publicados por el medio especializado en negocios y finanzas, en apenas un mes, Musk sumó US$ 48.000 millones a su fortuna y amplió aún más la distancia con su inmediato perseguidor, Larry Page, cofundador de Google, cuyo patrimonio alcanza los US$ 277.000 millones. De esta manera, el fundador de Tesla, SpaceX y xAI quedó a casi medio billón de dólares del segundo puesto del ranking mundial.

El crecimiento de su patrimonio está estrechamente ligado al desempeño de xAI Holdings, su empresa de inteligencia artificial y redes sociales, que a comienzos de mes recaudó US$ 20.000 millones de inversores privados con una valuación de US$ 250.000 millones. Esta operación elevó el valor de la participación estimada de Musk —del 49%— en US$ 62.000 millones, hasta US$ 122.000 millones.

El empresario ya había marcado hitos sucesivos en los últimos meses: se convirtió en la primera persona con un patrimonio de US$ 500.000 millones en octubre, superó los US$ 600.000 millones el 15 de diciembre y atravesó el umbral de los US$ 700.000 millones el 19 de diciembre, impulsado por la suba del valor de SpaceX y Tesla. Incluso la primera caída anual de ingresos de Tesla no logró frenar esa tendencia.

Detrás de Musk, Larry Page se consolidó como la segunda mayor fortuna del mundo por tercer mes consecutivo, tras sumar US$ 20.000 millones en enero, favorecido por un alza del 8% en las acciones de Alphabet, la compañía matriz de Google. Su patrimonio se ubica ahora en torno a los US$ 277.000 millones.

El movimiento de las acciones de Alphabet también impulsó a Sergey Brin, cofundador de Google, quien escaló dos posiciones hasta el tercer puesto del ranking global, tras incrementar su fortuna en US$ 18.000 millones, hasta unos US$ 255.000 millones. Mark Zuckerberg fue otro de los ganadores del mes: la suba del 8% en las acciones de Meta elevó su patrimonio en US$ 19.000 millones, hasta aproximadamente US$ 246.000 millones, lo que le permitió avanzar un lugar.

El mayor retroceso de enero lo protagonizó Larry Ellison, cofundador de Oracle. La caída del 17% en las acciones de la compañía redujo su patrimonio en US$ 34.000 millones, hasta unos US$ 211.000 millones, y lo hizo descender del tercer al sexto puesto del ranking.

También registró pérdidas el francés Bernard Arnault, que se mantuvo en el séptimo lugar pese a ser el segundo mayor perdedor del mes. El derrumbe del 14% en las acciones de LVMH recortó su fortuna en US$ 26.000 millones, hasta cerca de US$ 169.000 millones.

Una de las novedades del ranking fue el regreso del español Amancio Ortega al top 10, algo que no ocurría desde junio. Aun con una baja de US$ 1.000 millones en su patrimonio, que quedó en torno a los US$ 145.000 millones, el fundador de Inditex saltó del puesto 11 al 9 y desplazó a Steve Ballmer, quien cayó al puesto 13 tras una baja del 12% en las acciones de Microsoft.

Según Forbes, las diez mayores fortunas del planeta suman en conjunto US$ 2,6 billones, el mismo nivel que el mes anterior, en un contexto de alta volatilidad bursátil. La publicación aclara que estos patrimonios cambian a diario y son seguidos en tiempo real.

Los 10 hombres más ricos del mundo (al 1 de febrero de 2026)

1 - Elon Musk

2 - Larry Page

3 - Sergey Brin (sube desde el puesto 5 del mes pasado)

4 - Jeff Bezos

5 - Mark Zuckerberg (sube desde el puesto 6)

6 - Larry Ellison (baja desde el puesto 3)

7 - Bernard Arnault

8 - Jensen Huang

9 - Amancio Ortega (sube desde el puesto 11)

10 - Warren Buffett (baja desde el puesto 9)

Finalmente, ocho de las diez mayores fortunas corresponden a ciudadanos estadounidenses; las excepciones son Arnault y Ortega. Todos los integrantes del ranking son hombres y cada uno posee al menos US$ 147.000 millones, según los datos actualizados de Forbes.

