Elon Musk bromea sobre la Junta de Paz de Trump y compartió su deseo de morir en Marte

El director ejecutivo de SpaceX y Tesla, Elon Musk, expresó su deseo de morir en Marte, reiteró su visión futurista de la humanidad, prometió que Tesla comercializará robots humanoides y bromeó sobre la llamada “Junta de Paz”. Sus declaraciones tuvieron lugar este jueves por la mañana, durante su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos.

La inclusión de Musk en la lista de oradores fue una sorpresa de último momento y se produjo un día después del discurso de Trump. Fue su primera participación en la conferencia, a la que en el pasado había calificado como “aburrida”.

El empresario estadounidense-sudafricano abrió su intervención con una broma: “Me enteré de la formación de la junta de paz y pensé: ‘¿Eso es PIEC?… Un trocito de Groenlandia, un trocito de Venezuela… solo queremos un trocito’”. La denominada “Junta de Paz para Gaza” es un plan promovido por Trump que contempla 20 puntos orientados a garantizar una paz duradera y la reconstrucción del territorio palestino.

Durante su conversación con el director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, Musk se centró en sus proyectos vinculados al espacio y a la inteligencia artificial, lo que lo llevó a reiterar su visión de desarrollar y comercializar robots humanoides avanzados. “Me han preguntado varias veces: ‘¿Querés morir en Marte?’ Y yo digo: sí, pero no en el impacto”, agregó.

Elon Musk durante su intervención en Davos

Según la organización, alrededor de 850 directores ejecutivos y 400 líderes políticos de alto nivel, entre ellos unos 65 jefes de Estado y seis líderes del G7, asistieron al Foro de Davos. Musk se sumó así a una extensa lista de oradores destacados que en los últimos días incluyó al propio Trump, al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y al primer ministro de Canadá, Mark Carney, en un contexto de tensiones internacionales vinculadas al territorio de Groenlandia.

Un foro “aburrido”

Musk ha criticado durante años al Foro Económico Mundial. En 2023, respondió a un video de la ceremonia de apertura publicado en X con la pregunta: “¿Cómo es posible que exista el FEM/Davos?”, y añadió: “¿Están intentando dominar la Tierra?”.

También comparó la cumbre con el foro 4chan, conocido por albergar puntos de vista extremistas, al bromear: “Debería haber un concurso: ‘¿Quién lo dijo, 4chan o Davos?’”. Ese mismo año anunció públicamente que había rechazado una invitación para asistir a la conferencia, calificándola de “aburrida”.

Una de las razones de su desagrado podría estar vinculada a su postura sobre la demografía. Mientras la cuenta oficial del Foro Económico Mundial en X ha calificado a la superpoblación como “un desafío global”, Musk —padre de 14 hijos y defensor del crecimiento poblacional— respondió: “¡El colapso demográfico es un problema existencial para la humanidad, no la superpoblación!”.

