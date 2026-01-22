"¡La están matando!": El desesperado llamado de Barron Trump para frenar a un violador en vivo

Barron Trump escuchó los golpes y el llanto de su amiga a miles de kilómetros de distancia, mientras la pantalla de su celular le devolvía una imagen de puro horror. El hijo del mandatario estadounidense se convirtió en el testigo clave de un ataque brutal en un departamento de Londres, donde un ex luchador de artes marciales mixtas agredió a una mujer por celos. Ante la violencia que presenció en vivo, el joven de 19 años no dudó y marcó el servicio de emergencias británico para intentar salvarle la vida a la víctima desde el otro lado del océano.

Los celos del ciudadano ruso Matvei Rumiantsev desencadenaron la violencia cuando descubrió que la mujer mantenía una relación cercana con el hijo del presidente. El acusado enfureció al leer mensajes de texto donde ella llamaba "cariño" al joven estadounidense y estalló cuando Barron intentó realizar una videollamada. Rumiantsev atendió el teléfono, le mostró a la cámara el rostro aterrorizado de la mujer y luego la arrastró por el pelo hasta el suelo mientras le gritaba que no valía nada.

En una grabación estremecedora que se reprodujo ante el jurado, se oyó a un Barron Trump cargado de adrenalina rogando por ayuda inmediata. "Acabo de recibir una llamada de una chica que conozco. La están golpeando. Es realmente una emergencia, por favor", exclamó durante la llamada. A pesar de la tensión, el joven tuvo que lidiar con la rigidez de la encargada del servicio, quien le pidió que dejara de ser "grosero" y respondiera con precisión a las preguntas de rutina antes de enviar una patrulla al barrio de Poplar.

La denunciante afirmó ante el tribunal que la intervención de Barron Trump fue una "señal de Dios" que evitó un desenlace fatal. Según su testimonio, Rumiantsev la sometió a constantes maltratos, la obligó a consumir alcohol hasta perder el conocimiento y cometió actos sexuales sin su consentimiento de forma repetida. Las fotografías de las lesiones, que incluyeron moretones profundos en el rostro, la mandíbula y las piernas, respaldaron la versión de que el ex luchador descargó su furia física sobre ella tras el descubrimiento de los mensajes.

La defensa sostuvo que toda la historia es una "fabricación absoluta" diseñada para dañar la reputación del ciudadano ruso utilizando el nombre de una figura pública. El abogado de Rumiantsev sugirió que la mujer mintió sobre las agresiones y que el contacto con Barron Trump fue una herramienta mediática para forzar una condena. Por su parte, el acusado admitió que se sintió "molesto" por la amistad de su pareja con el hijo del presidente, pero negó cualquier tipo de conducta violenta o abuso sexual durante la relación.

Las pruebas incluyeron además las imágenes de las cámaras corporales de los policías que llegaron al lugar en la madrugada del 18 de enero de 2025. En el video se observó a la víctima informando a los gritos que su "informante en Estados Unidos" era el hijo de Donald Trump. Aunque los investigadores solicitaron que Barron prestara una declaración formal presencial, el joven se limitó a enviar mails donde confirmó que lo que vio a través de la conexión de FaceTime fue breve pero inequívoco en cuanto a la gravedad del ataque.

Vínculo digital y acoso previo

La relación entre Barron y la víctima comenzó a través de las redes sociales y se consolidó como una amistad que el joven describió como "muy cercana". En sus correos a la policía, el hijo del presidente explicó que el agresor representó un peso para la mujer durante mucho tiempo y que él conocía los problemas que ella atravesaba. Esta conexión digital fue lo que permitió que Barron intentara comunicarse en el momento exacto en que Rumiantsev iniciaba la golpiza, convirtiendo al celular en un testigo presencial de la violencia.

Matvei Rumiantsev enfrentó cargos por dos delitos de violación, agresión con lesiones corporales graves, estrangulamiento intencional y obstrucción de la justicia. La fiscalía remarcó que el acusado intentó presionar a la mujer para que retirara la denuncia poco después de ser detenido, lo que agravó su situación legal.

A pesar de haber sido quien levantó la alarma, Barron rechazó presentarse como testigo directo en el juicio o ampliar sus declaraciones originales más allá de los mails enviados en mayo de 2025. El ex luchador aprovechó este vacío para ejercer su derecho al silencio durante gran parte del proceso, cuestionando la falta de detalles específicos sobre las fechas de los ataques sexuales denunciados.

