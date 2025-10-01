Barron Trump, un millonario silencioso: sus apuestas en cripto lo hicieron más rico que su madre

En el vertiginoso mundo de las criptomonedas, donde fortunas se forjan y evaporan en cuestión de horas, Barron Trump emerge como una figura inesperada: el hijo menor de Donald y Melania Trump, de apenas 19 años, acumuló una riqueza estimada en US$ 150 millones, según un informe de Forbes publicado esta semana.

Este salto patrimonial, que aumentó su fortuna en US$ 80 millones solo en los últimos meses, se debe principalmente a la venta estratégica de tokens en proyectos cripto impulsados por la familia Trump.

Barron Trump quiere ser emprendedor: planes de negocios en bienes raíces y tecnología

Barron, estudiante de segundo año en la Universidad de Nueva York (NYU), pasó de ser el miembro más discreto del clan a un inversor astuto que convenció a su familia de entrar en el ecosistema blockchain a finales de 2024. Su visión, según fuentes cercanas, transformó una idea especulativa en un imperio digital valorado en miles de millones para los Trump. Esta semana, el Wall Street Journal y USA Today destacaron cómo el lanzamiento de tokens como WLFI (World Liberty Financial) catapultó el patrimonio familiar en hasta US$ 5.000 millones, con Barron como el catalizador principal.

¿De dónde viene la inmensa fortuna de Barron Trump?

El origen de la fortuna de Barron se remonta a su temprana fascinación por las criptomonedas, un interés que surgió durante su adolescencia en medio de la reelección de su padre en 2024. A diferencia de sus hermanos mayores, que construyeron imperios en bienes raíces y medios, Barron optó por el mundo digital, invirtiendo en Bitcoin y otros activos volátiles desde los 16 años.

Su jugada maestra fue World Liberty Financial, una plataforma de finanzas descentralizadas (DeFi) que él mismo propuso y en la que se convirtió en accionista clave. Lanzada a finales del año pasado, WLFI permite a usuarios prestar y pedir prestado criptoactivos, y su token homónimo vio una explosión de valor gracias al respaldo de la marca Trump. Según Forbes, Barron posee casi 2.300 millones de tokens bloqueados, que no podrá vender hasta dentro de unos años, pero que ya valen potencialmente US$ 525 millones una vez desbloqueados.

Esta semana, la noticia de estas tenencias generó revuelo: el Economic Times reportó que las ventas recientes de tokens no bloqueados generaron los 80 millones extra, impulsados por un rally en el mercado cripto post-elecciones, donde el bitcoin superó los 100.000 dólares. Expertos citados por Vanity Fair describen a Barron como un "niño prodigio silencioso", que pasó el verano de 2025 cerrando acuerdos con socios empresariales en lugar de vacaciones tradicionales, consolidando su rol en la "era cripto" de los Trump.

Trump en guerra con Harvard: ¿Barron Trump fue rechazado por la universidad?

El impacto familiar es innegable. Mientras Melania Trump, con una fortuna de sólo US$ 20 millones derivada de libros, conferencias y su meme coin $MELANIA (valorada en 200 millones), ve superada a su hijo por primera vez, Barron ya eclipsa a Ivanka (100 millones) y se acerca a Donald Jr. (500 millones) y Eric (750 millones). El presidente Trump vio su propio patrimonio inflarse en US$ 2.370 millones solo de proyectos cripto hasta agosto de 2025, según reportes de MEXC, con ingresos declarados de 57 millones en junio.

En un análisis de mayo que se actualizó esta semana, la cadena CBS News estima que el clan completo ganó 2.900 millones extras en seis meses gracias a estas ventures, con WLFI como el buque insignia. Pero los críticos advierten riesgos: la volatilidad cripto podría revertir estas ganancias, y hay escrutinio regulatorio sobre conflictos de interés dada la influencia política de los Trump.

Mirando al futuro, el potencial de Barron es astronómico. Forbes proyecta que, al desbloquearse sus tokens en WLFI, podría duplicar su riqueza actual, colocándolo por encima de varios hermanos y acercándolo al estatus de su cuñado Jared Kushner (1.000 millones). Esta semana, Instagram y otros medios viralizaron su historia como "el Trump que ganó 80 millones en cripto", destacando inversiones tempranas en Bitcoin que rindieron frutos exponenciales.

