Encuesta: el 40% de los republicanos consideraría cambiar la Constitución para permitir que Barron Trump sea presidente

A casi dos meses de la asunción del presidente estadounidense Donald Trump al frente de la Casa Blanca, surgen especulaciones sobre el futuro no sólo del actual mandatario, sino también de su hijo Barron quien, tras subir su popularidad en el territorio, podría ser considerado para un eventual mandato aunque eso implique, en primera instancia, modificar la Constitución local.

Este punto, según reveló una encuesta llevada a cabo por el medio DailyMail, en conjunto con JL Partners, no sería un problema para los republicanos, ya que el 40% aseguró que apoyaría la iniciativa. Sin embargo, el 38% de los republicanos no estuvo de acuerdo con la idea y el 22% restante no expresó su opinión.

El 49% de los republicanos apoyaría una candidatura de Barron en el futuro

De todos modos, el resto de los ciudadanos “de a pie” cuentan otra historia en el relevamiento: la mayoría de los estadounidenses se opone a la idea. El 42% de todos los encuestados se mostraron en desacuerdo con la iniciativa, mientras que sólo el 24% la apoya. El relevamiento se llevó a cabo del 5 al 7 de marzo y contó con la participación de 1.019 votantes registrados con un margen de error del 3,4 por ciento.

Independientemente del cambio de Constitución, cuando el presidente Trump deje el cargo después de este segundo mandato, los republicanos estarían interesados ​​en que su hijo menor sea el próximo miembro de la familia en las oficinas de la Casa Blanca. Y es que el mismo relevamiento informó que el 49% de los republicanos apoyan que Barron Trump se postule para presidente en el futuro. Por otra parte, el 22% no apoyó ni se opuso a la idea. El número de detractores dentro del partido oficialista fue baho: sólo el 13%. El 15% restante “no estaba seguro”.

Los ciudadanos estadounidenses rechazan por amplia mayoría una eventual candidatura

Si de opositores se habla, el rechazo es claro y contundente: el 59% se mostró en desacuerdo. Ocurre algo similar con los estadounidenses en general, ya que sólo el 26% de los votantes apoya la idea y el 38% se opone a ella. El 36% extra “no están del todo seguros”.

¿Por qué debería cambiarse la Constitución para que Barron pueda postularse?

EL mayor inconveniente es que el hijo del mandatario tiene apenas 18 años en la actualidad, y como la edad requerida para que los ciudadanos locales puedan postularse a la presidencia sigue siendo 35 años, tendría que esperar 17 años antes de poder candidatearse legalmente. En este sentido, para 2028, año de finalización del mandato de su padre, Barron sólo tendrá 22 años, por lo que no llegaría a cumplir con el requisito establecido en la Constitución.

Mientras continúa su primer año en la Universidad de Nueva York, el joven parece enfocado en sus estudios y aún no no dio señales de incursionar en la política. Su aparición en la toma de posesión de su padre llamó la atención por su imponente altura de 1,90 metros, haciéndolo resaltar entre los funcionarios presentes en Washington DC. A la hora de describirlo, los votantes coincidieron en señalar su estatura como el rasgo más distintivo. Republicanos e independientes usaron términos como "inteligente", "bueno" y "genial", mientras que los demócratas optaron por palabras más negativas, como "malcriado" y "desconocido".

Barron Trump durante la jura de su padre

De hecho, en el acto de toma de posesión de su padre, el adolescente se volvió viral por saludar y llevarse la mano a la oreja cuando fue presentado, lo que generó ovaciones cada vez más fuertes por su aparición. Su breve interacción con la gente demostró que cuando Barron esté listo para organizar sus propios actos, no tendría problemas para conseguir un público que lo apoye.

