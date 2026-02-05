El Canciller, Pablo Quirno, informó que Argentina ha firmado un Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco con Estados Unidos. "Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo del @USTradeRep por construir juntos este gran acuerdo", escribió el funcionario en su cuenta de la red social X.

La alianza geopolítica que logró construir el presidente Javier Milei con su par de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó a mostrar sus primeros resultados.

Si bien, el acuerdo entre ambas naciones ya había tenido un primer aval político entre ambas partes durante la cumbre que protagonizó el presidente de Argentina con Trump en la Casa Blanca, la agenda doméstica en Estados Unidos demoró la firma formal, pero finalmente terminó por concretarse este jueves 5 de febrero.

A quien agradeció Quirno en su publicación es a la Oficina Comercial de Estados Unidos, la cual lidera Jamieson Greer, un hombre de confianza de Trump y que resultó ser clave para que la Argentina cierre definitivamente su acuerdo comercial.

Por otra parte, en la cuenta de X de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, informaron que este acuerdo se da en un marco para "asegurar las cadenas de suministro de minerales críticos".

“Nuestro objetivo es alinear la política comercial, el financiamiento para el desarrollo y el compromiso diplomático en torno a un objetivo estratégico compartido: diversificar la oferta global de minerales críticos y, al mismo tiempo, fortalecer a los países socios que hacen posible este esfuerzo común”, señaló en la misma publicación el Secretario de Estado de los EE.UU., Marco Antonio Rubio.



En desarrollo...