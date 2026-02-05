A cuánto llegarán el dólar y la inflación a fin de 2026, según las consultoras que releva el Banco Central

La inflación de enero se volverá a ubicar por encima del 2%, de acuerdo con las consultoras que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.

El promedio de las consultoras estima que el Índice de Precios al Consumidor del primer mes del año alcanzará el 2,4%, así como la inflación núcleo.

El IPC oficial será informado por el INDEC el próximo martes 10 de febrero y su cálculo se mantendrá con la misma metodología, en lugar de aplicar la nueva que había sido anunciada el año pasado.

Inflación en baja, bolsillo en tensión: ¿por qué el alivio todavía no llega?

Para febrero, los analistas pronostican 2,1% y un leve ascenso a 2,2% para marzo, para después comenzar un proceso descendente de 1,9% en abril, de 1,7% en mayo, de 1,6% en junio y de 1,5% en julio.

Con respecto al tipo de cambio, el promedio de las proyecciones se ubicó en $1.475 por dólar en febrero de 2026. Para diciembre de 2026 el conjunto de participantes pronostica un tipo de cambio nominal de $1.750, lo que arroja una variación interanual esperada de 20,9%.

Por su parte, la tasa de desocupación abierta para el cuarto trimestre de 2025 fue estimada en 6,7%.

Actividad económica y comercio exterior

Las consultoras estiman que el PBI en el cuarto trimestre del año 2025 habría crecido 0,1% respecto al trimestre anterior, lo que representa una caída de -0,3 p.p. respecto al REM previo. Además, proyectan crecimientos de 0,9% y 1,0% para el primer y segundo trimestre de 2026, respectivamente.

Para 2026, se espera un crecimiento real de 3,2% superior al promedio de 2025.

En cuanto al comercio exterior de bienes, se estima un superávit anual esperado es de US$ 11.175 millones.