La renuncia de Marco Lavagna a su puesto al frente del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) sacudió el arco político y despertó dudas sobre la veracidad en los relevamientos que realizaba el organismo con respecto al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Todo comenzó este lunes 2 de febrero cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció en una entrevista radial que la inflación de enero estaría en torno al 2,5%, muy similar a la de diciembre del 2025. Unas horas más tarde, Lavagna presentó su renuncia sin hacer debutar su nueva metodología para medir el IPC.

Maslatón: “La inflación es enorme y los índices no reflejan la realidad”

Por otro lado, diferentes consultoras coincidieron en que la inflación de enero no alteraría la tendencia que se mantiene desde septiembre del año pasado, romper el piso del 2% intermensual.

Romano Group destacó que, “si bien la modificación hacia canastas de consumo más acordes a la realidad ayudaría a reflejar un IPC más genuino, también es cierto que las diferencias entre ambas metodologías resultan poco significativas”. Según la medición que realizaron desde la consultora, para el último mes del 2025 la variación mensual entre ambos métodos tuvo una diferencia de 0,1 punto, y para la variación interanual de todo 2025 fue de 1,2 puntos.

Para el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), “el INDEC mantiene ponderadores desactualizados pese a contar con la ENGHo 2017/18”, señalando que “los fuertes aumentos tarifarios de comienzos de la actual administración no fueron captados adecuadamente por la estructura de ponderadores actuales”.

Guillermo Durán: “Lo del INDEC muestra cómo el Gobierno manipula los números”

En el informe de CEPA resaltaron con los ponderadores actualizados, la inflación acumulada entre noviembre del 2023 noviembre del 2025 sería 288,2%, frente a 249,5% con la metodología vigente (+38,7 p.p.). Las mayores diferencias se concentran en febrero y abril de 2024 (Vivienda y Transporte). “La relevancia de esta brecha fue señalada incluso por el FMI, que exige la actualización de la metodología”, destacaron desde el centro dirigido por Hernán Letcher.

Desde Labour, Capital & Growth (LCG) opinaron que la decisión de cancelar la actualización del IPC “parece a todas luces desacertada”, agregaron además que “no hay motivos técnicos para avanzar en esa dirección. Hace tiempo que debería haberse corregido la canasta de manera de incluir los cambios de hábitos de consumo que se dieron en las últimas dos décadas”.

Por otro lado, en LCG al igual que CEPA, destacaron la influencia del FMI y resaltaron que “esta decisión podría empujar futuros y regulares cuestionamientos a los datos oficiales, e incluso la publicación de índices paralelos, dinámica que podría desanclar las expectativas y frenar el proceso de convergencia de la inflación, principal objetivo de política del gobierno”.

La inflación de enero no rompería el piso del 2%

Siguiendo con la consultora LCG, en su proyección de inflación de enero detectaron que se ubica en torno a 2,3% mensual con la metodología actual y en 2,4% con la actualizada. “Para febrero, con el ajuste de tarifas de servicios públicos, la brecha entre ambas mediciones volvería incrementarse y en la medida que continúe la recomposición, la diferencia continuará”, señalaron en su informe.

Por su parte, Equilibra señaló que, según su propio relevamiento, en enero de 2026 la inflación nacional fue del 2,2%, empujada principalmente por Alimentos y Bebidas no estacionales (2,6%) y Regulados (2,4%). Por otra parte, el Resto del IPC Núcleo trepó 2,0%, al igual que los precios Estacionales, destacaron de la consultora que dirige Martín Rapetti.

Siguiendo con los relevamientos de precios minoristas, en CyT detectaron que para la región de Gran Buenos Aires el incremento en enero será de 2,4%, logrando una merma en comparación a la cifra registrada en diciembre de 2025. De esta manera rompería con la tendencia de aumentos que se repiten desde junio del año pasado.

Alimentos y bebidas, el rubro de mayor ponderación, fue el de mayor incremento en el mes: 4,1%. El movimiento estuvo muy influido por la fuerte suba de las verduras. La carne fue determinante también, al aumentar en torno al 5%, pero se trató del menor ritmo desde octubre.

Desde EcoGo, la consultora dirigida por Marina Dal Poggetto, la inflación en alimentos y bebidas se ubicó en 2,5% mensual. “En enero, la dinámica fue marcadamente distinta a la observada en el mes previo: en esta ocasión, la suba estuvo liderada por la categoría de verduras, mientras que las carnes mantuvieron incrementos en torno al 3,6% mensual”.​

Por su lado, del Instituto Argentina Grande (IAG) destacaron que desde que asumió Javier Milei como presidente, 5 de los 6 rubros que ganarían peso en el cálculo del IPC aumentaron por encima de la inflación. “El cambio de metodología implicaba un aumento del peso de los rubros que traccionan para arriba la inflación: las tarifas públicas, del transporte (del 11% al 14,3%) y de los servicios de comunicación, educación y recreación y cultura”, señalaron en su informe.

El Gobierno dará a conocer a través del INDEC la inflación que registró en enero del 2026. La fecha marcada es este martes 10.

