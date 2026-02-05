Exportadores de carne celebran el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos

El anuncio del acuerdo comercial entre Argentina y los Estados Unidos fue celebrado por el sector agropecuario, en especial por los ganaderos.

De acuerdo con lo informado por la Cancillería argentina, Estados Unidos concederá una ampliación a 100.000 toneladas para el acceso preferencial de la carne vacuna argentina a su mercado.

"Esto asegura en el año 2026 un adicional de 80.000 toneladas, que se suman a las 20.000 toneladas con que ya cuenta nuestro país, lo que permitirá incrementar cerca de US$ 800 millones las exportaciones argentinas de este producto", señaló el comunicado del ministerio que conduce Pablo Quirno.

China impuso una cuota y aranceles a las importaciones de carne argentina desde enero 2026

El Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (Consorcio

ABC) felicitó al Gobierno ya que "fruto del trabajo coordinado entre el sector público y el sector privado, se puso como una de las prioridades de la industria frigorífica a la mejora del acceso al mercado de los Estados Unidos, donde Argentina contó históricamente con una cuota de 20.000 toneladas libres de aranceles.

El Consorcio concieró que la ampliación de la cuota "es una buena noticia para una industria que se encuentra frente a un contexto sumamente difícil debido a la reducción de la oferta ganadera, afectada por décadas de políticas adversas".

Y añadieron que "las empresas pondrán las fábricas a producir con el objetivo de lograr el cumplimiento de las 100.000 toneladas otorgadas por los Estados Unidos con aranceles preferenciales, que permitirán generar ingreso de divisas superiores a los US$ 700 millones de dólares durante el año 2026".

Por su parte, Amadeo Derito, presidente de la Asociación Angus, hizo hincapié en que Estados Unidos "es uno de los mercados que más creció en los últimos años y este acuerdo nos permite entrar con carne de calidad lo que es muy significativo".

"Desde el punto de vista de la Asociación Argentina de Angus, tenemos un protocolo de certificación que define el atributo Angus y está homologado por Senasa. Ese protocolo está -además- negociado con el USDA que es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Entonces, podemos exportar carne con etiqueta Angus, con la palabra que significa Controlled by the Argentine Angus Association".

"De esta forma entramos en uno de los mercados de más alto valor y podemos aprovechar esta cuota adicional con precios elevados", añadió Derito

En ese sentido, estimaron que podrían ingresar al mercado estadounidense con cortes de valor como el bife ancho, el bife angosto y la entraña que está siendo cada vez más consumida en Estados Unidos.

La importancia del mercado de Estados Unidos

Según datos de la Secretaría de Agricultura, las exportaciones de carne alcazaron el récord de US$ 3.700 millones de dólares. Ese ingreso se logró a los precios internacionales, ya que el volumen fue inferior al registrado en 2024.

En ese contexto, Estados Unidos el mercado que aportó el mayor salto tanto cuantitativo como cualitativo a las exportaciones argentinas, con compras compras por 44.300 toneladas peso producto, unas 10.000 toneladas más que en 2024, representando un incremento interanual del 27%, de acuerdo con cifras de la Bolsa de Comercio de Rosario. En dólares, el Consorcio ABC estima que ingresaron US$ 345 millones desde ese destino.

"Aproximadamente el 80% de estas compras correspondió a productos congelados sin hueso, segmento en el que se verificó el mayor crecimiento en volumen, con valores en torno a los US$ 6.700 por tonelada, un 36% superiores a los del año previo".

El resto de los embarques se concentró mayormente en productos refrigerados de alto valor comercial, con precios promedio que rondaron los US$ 12.300 por tonelada. Este segmento registró el mayor incremento en términos de valor, con una suba interanual del 54%, indicaron desde la Bolsa rosarina.

Para la BCR, "la irrupción de Estados Unidos en los últimos dos años puede interpretarse, en términos de precios y dinámica de mercado, como un fenómeno comparable al rol que China desempeñó en su momento en términos de volumen".

LM