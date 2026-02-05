A un año del inicio del segundo mandato de Donald Trump, la visión de los estadounidenses sobre la economía nacional se mantiene mayoritariamente en terreno negativo. A pesar del cambio de administración, el malestar ciudadano por el costo de vida no ha mostrado signos de alivio significativos.

Según el último informe de Pew Research Center, publicado este 4 de febrero de 2026, la preocupación por los gastos básicos sigue siendo el eje central del humor social. Los datos reflejan que la desconfianza económica atraviesa a gran parte de la sociedad norteamericana.

La encuesta revela que el optimismo inicial que pudo acompañar la transición no se ha traducido en una mejora de la percepción sobre el bienestar personal. La mayoría de los adultos consultados califica la situación económica actual como pobre o simplemente regular.

Este fenómeno se da en un contexto donde el gobierno ha intentado implementar nuevas políticas fiscales, pero los resultados en la economía doméstica aún no son percibidos por el electorado. El bolsillo sigue siendo la mayor preocupación en Estados Unidos.

El dato más alarmante del informe es el costo de la atención sanitaria. Un 71% de los adultos estadounidenses afirma estar "muy preocupado" por este rubro, situándolo como el principal problema económico que enfrentan en su vida cotidiana.

El precio de los alimentos y los bienes de consumo no se queda atrás en la lista de reclamos. El 66% de la población manifiesta el mismo nivel de inquietud ante los constantes aumentos en los productos de primera necesidad.

En cuanto al mercado inmobiliario, el 62% de los encuestados reporta una fuerte preocupación por el coste de la vivienda. Este ítem afecta tanto a quienes buscan alquilar como a aquellos que intentan acceder a créditos hipotecarios.

Estos tres factores (salud, comida y techo) conforman un núcleo de insatisfacción que la gestión de Trump no ha logrado disipar. La presión inflacionaria en estos sectores específicos parece ser el motor del descontento generalizado.

Salud y alimentación en EEUU: las alarmas que no dejan de sonar

El estudio indica que la preocupación por el precio de la gasolina también se mantiene alta, afectando a más de la mitad de los ciudadanos. No obstante, la salud y la alimentación siguen liderando el ranking de prioridades por amplio margen.

"Siete de cada diez adultos dicen estar muy preocupados por el coste de la atención sanitaria", especifica el informe. Esta cifra es consistente con las mediciones realizadas en meses anteriores, lo que marca una tendencia de estancamiento en la percepción.

Incluso sectores que inicialmente apoyaron las medidas económicas de la nueva gestión muestran señales de alerta. El informe detalla que la preocupación por los precios es un sentimiento compartido que trasciende ciertas barreras demográficas.

La percepción de la economía como "mala" o "pobre" supera ampliamente a quienes la consideran "excelente" o "buena". Esta brecha es uno de los desafíos más grandes que enfrenta la administración actual para sostener su narrativa de éxito.

El drama de la vivienda durante el mandato de Trump: un muro difícil de derribar

El relevamiento de Pew Research también exploró las expectativas de los ciudadanos para el resto del año. La mayoría no prevé una mejora sustancial en los precios de los servicios básicos en el corto plazo, manteniendo un perfil cauteloso.

La falta de confianza en la baja de los precios de consumo afecta directamente el consumo interno. Muchos estadounidenses reportan haber tenido que ajustar sus presupuestos familiares para cubrir los aumentos en salud y vivienda.

En términos comparativos, la preocupación por la vivienda ha crecido sistemáticamente en los últimos años. El 62% actual refleja una crisis habitacional que sigue siendo un tema pendiente en la agenda de la Casa Blanca.

Finalmente, el texto de la encuesta subraya que la visión negativa no es una respuesta a un evento aislado. Es, por el contrario, la acumulación de un año de gestión donde los precios no han respondido a las promesas oficiales.

El informe concluye que, para la mayoría de los ciudadanos, la economía de Estados Unidos sigue estando lejos de los niveles de estabilidad deseados. El malestar por el costo de vida se consolida como el principal factor de erosión política.

