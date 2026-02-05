A un año de haber retomado las riendas de la Casa Blanca, Donald Trump enfrenta un clima de opinión pública profundamente dividido respecto a su estrategia en el hemisferio sur. Tras la operación militar que resultó en la captura de Nicolás Maduro a principios de enero de 2026, el entusiasmo inicial parece haber cedido el paso a la incertidumbre.

Según el último relevamiento de Pew Research Center, los ciudadanos de Estados Unidos mantienen niveles de confianza "relativamente bajos" en la capacidad del mandatario para tomar decisiones sabias sobre la política exterior hacia el país caribeño. La polarización partidaria, lejos de disiparse ante un evento de tal magnitud, se ha intensificado.

El estudio, realizado entre el 20 y el 26 de enero, expone una nación que no termina de ver con claridad cuál debe ser el siguiente paso. Mientras el gobierno impulsa la inversión privada en crudo venezolano, la sociedad civil duda sobre el alcance de estas medidas y el rol que Washington debe jugar en la gobernanza local.

Baja confianza en Trump: el peso de la grieta partidaria

Los números del informe son elocuentes: un 55% de los adultos en Estados Unidos expresa tener poca o ninguna confianza en que Donald Trump tome las decisiones correctas respecto a Venezuela. En contrapartida, solo el 44% se muestra muy o algo confiado en el criterio presidencial.

Esta brecha está fuertemente marcada por la filiación política. Mientras que el 81% de los republicanos respalda la visión del mandatario, solo el 10% de los demócratas concede un voto de confianza. Esta disparidad complica la búsqueda de un consenso nacional para sostener una política de estado a largo plazo en la región.

El petróleo y la gobernanza: temas que dividen a EEUU

La administración actual ha sido vocal al incentivar a las petroleras estadounidenses a invertir en las reservas de Venezuela. Sin embargo, la opinión pública no acompaña esta moción de forma unánime. Solo el 37% de los encuestados está a favor de que las empresas accedan al petróleo venezolano, frente a un 40% que se opone.

♦ Participación en el gobierno: El 45% cree que EE.UU. debería tener poca o ninguna influencia en la administración venezolana.

♦ Uso de la fuerza: El 40% desaprueba la intervención militar inicial, mientras que un 39% la avala.

♦ Incertidumbre: Un 22% de la población aún no tiene una postura definida sobre el acceso a los recursos naturales.

El reporte de Pew Research subraya que la captura de Maduro no ha sido el "punto de inflexión" de apoyo popular que la Casa Blanca esperaba. "Los estadounidenses están divididos sobre qué tan involucrados deberían estar los Estados Unidos en el gobierno de Venezuela", señala el documento original.

Esta falta de un mandato claro por parte de la ciudadanía pone a la administración Trump en una posición delicada. Con las elecciones legislativas en el horizonte, la gestión de la "era post-Maduro" podría convertirse en un lastre político si no se logra estabilizar la percepción de éxito en el frente externo.

CLAVE. ¿Qué piensan los estadounidenses sobre la política de Trump en Venezuela? Según datos de Pew Research Center, el 55% de los adultos tiene poca o ninguna confianza en la gestión de Donald Trump hacia Venezuela. Además, el 45% prefiere una participación nula o mínima de EE.UU. en el gobierno venezolano, reflejando una fuerte división social tras la salida de Maduro.

