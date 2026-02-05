Donald Trump investigará a Nike por una supuesta discriminación laboral contra trabajadores blancos

La administración de Donald Trump indicó este miércoles que se comenzó una investigación contra la marca deportiva Nike por "discriminación a trabajadores blancos". Solicitó también a un tribunal federal que ordene a la empresa la cesión de documentos relacionados con sus contrataciones.

Mediante los programas de Diversidad, Equidad e Igualdad (DEI), Nike favorece la contratación de grupos sociales minoritarios, que se encuentran discriminados y/o desfavorecidos.

"La agencia federal ha presentado una demanda ante un tribunal federal para obligar a Nike, Inc. a presentar información relacionada con las acusaciones de discriminación contra trabajadores blancos, también como resultado de los Objetivos 2025 de Nike relacionados con la Diversidad, Equidad e Inclusión y otros objetivos relacionados con la DEI", anunció la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) de Estados Unidos.

El organismo señalo que se encuentra "investigando acusaciones sistémicas de discriminación racial intencional relacionada con la DEI" y, específicamente, que "Nike podría haber incurrido en un patrón o práctica de trato desigual contra empleados, solicitantes y participantes blancos de programas de capacitación".

La EEOC aseguró que le solicitó a Nike información sobre sus criterios en cuanto a los despidos, su tratamiento de los datos relativos a etnia y raza y las oportunidades de mentoría, liderazgo o desarrollo profesional ofrecidas en diez programas bajo restricciones raciales.

"Al no proporcionar la información solicitada en la citación, la agencia interpuso una demanda de cumplimiento ante un tribunal federal", argumentó la entidad. "Cuando existan indicios contundentes, de que los programas de DEI de un empleador podrían violar las prohibiciones federales contra la discriminación racial u otras formas de discriminación ilegal, la EEOC tomará todas las medidas necesarias", declaró su presidenta, Andrea Lucas.

"Gracias al compromiso del presidente Trump con la aplicación de las leyes de derechos civiles de nuestro país, la EEOC ha renovado su enfoque en la aplicación imparcial del Título VII", subrayó la presidenta de la agencia.

La investigación, que nace de una acusación emitida por la propia Lucas, se enmarca en un contexto de las múltiples sanciones impuestas por el Gobierno estadounidense contra empresas y centros educativos por supuestas conductas discriminatorias a personas blancas.

Por su parte, la compañía calificó la investigación como "una escalada sorprendente e inusual". "Hemos participado de forma extensa y de buena fe en una investigación de la EEOC sobre nuestras prácticas, programas y decisiones de personal", aseguró Nike.

En tanto la agencia federal manifestó haber "compartido miles de páginas de información y respuestas escritas detalladas a la consulta de la EEOC" y que está "en proceso de proporcionar información adicional".

