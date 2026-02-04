China advierte a Panamá de un “alto precio” por fallo sobre puertos en Canal

El gobierno chino denunció como “extremadamente absurdo” un fallo del máximo tribunal de Panamá que anuló el contrato de CK Hutchison Holdings Ltd. para operar dos puertos, y advirtió que el país centroamericano pagará un “alto precio” si no cambia de rumbo.

La decisión ignoró los hechos y dañó gravemente los derechos e intereses legítimos de la empresa con sede en Hong Kong, afirmó la oficina de Pekín encargada de los asuntos del territorio semiautónomo en un comentario publicado el martes en su cuenta de WeChat.

El texto acusó a Panamá de someterse a la hegemonía y ceder ante la intimidación, en lugar de defender su independencia como Estado soberano.

“Las autoridades panameñas deben reconocer la situación y corregir su rumbo”, señaló la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao. “Persistir en este camino equivocado tendrá un precio alto, tanto político como económico”.

Los dos puertos ubicados cerca del estratégico Canal de Panamá se han convertido en un foco de tensión geopolítica entre EE.UU. y China. Es la reprimenda más contundente hasta ahora de Pekín por el fallo emitido el mes pasado, una victoria para los planes del presidente de EE.UU., Donald Trump, por garantizar el predominio estadounidense en América Latina y frenar el control chino sobre infraestructura estratégica en la región.

Sin mencionar directamente a EE.UU., la oficina de Pekín criticó a “ciertos países” por utilizar la seguridad nacional o la geopolítica como pretextos para obligar a otros a someterse. “Esta politización de los asuntos comerciales incita al conflicto y al desacople, y va en contra de las tendencias globales de paz y cooperación”, afirmó el comentario.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China y el gobierno de Hong Kong también criticaron el fallo, que fue elogiado por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, como un avance alentador.

La decisión del tribunal corre el riesgo de avivar las tensiones entre Washington y Pekín, mientras ambas partes buscan mantener una tregua comercial antes de la visita programada de Trump a China en abril.

Trump ha criticado lo que considera influencia china sobre el canal y ha amenazado con colocarlo bajo control estadounidense, mientras que el presidente panameño, José Raúl Mulino, ha reiterado en varias ocasiones la plena soberanía de su país sobre su operación. La empresa CK Hutchison, del multimillonario hongkonés Li Ka-shing, comenzó a operar las instalaciones en 1997, y el contrato fue extendido posteriormente en 2021.

El aumento de las tensiones entre Washington y Pekín por el Canal de Panamá podría complicar aún más la venta de los puertos por parte de CK Hutchison. La transacción, anunciada en marzo del año pasado, se ha convertido en uno de los acuerdos con mayor carga geopolítica para el magnate, pese a que podría generar más de US$19.000 millones en efectivo si se concreta.

La empresa informó que inició un proceso de arbitraje contra Panamá. En una presentación ante la bolsa el miércoles, CK Hutchison advirtió a accionistas e inversores potenciales que “actúen con cautela” al operar con sus acciones u otros valores.

