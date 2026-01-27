La purga de Xi Jinping a su principal general reavivó las dudas sobre Taiwán y su sucesión

La decisión del presidente Xi Jinping de investigar a su principal general y antiguo aliado, Zhang Youxia, es el acontecimiento más impactante hasta ahora en la mayor purga militar de China en cerca de medio siglo. También tiene implicaciones para Taiwán, la sucesión y una mayor agitación en las filas del Partido Comunista.

La investigación por corrupción contra Zhang, quien alguna vez fue descrito como un “hermano juramentado” de Xi y de sus hermanos, marca la caída extraordinaria de un héroe de guerra del Partido Comunista con décadas de vínculos familiares con el máximo líder de China. Deja diezmado al máximo órgano de toma de decisiones del Ejército Popular de Liberación, con solo un oficial uniformado que sirve bajo Xi, de 72 años, en la Comisión Militar Central, que contaba con seis generales cuando comenzó su tercer mandato en 2022.

La velocidad de la investigación contra Zhang, el vicepresidente primero de la Comisión Militar Central de 75 años, tomó por sorpresa a los observadores de China: el anuncio del sábado llegó apenas cuatro días después de su abrupta ausencia en una reunión del Partido Comunista. Esto contrasta con los cerca de seis meses que transcurrieron entre la desaparición y la confirmación pública de una investigación contra He Weidong, anteriormente el general número dos del país, quien fue destituido el año pasado.

Un indicador de Goldman Sachs Group Inc. sobre acciones del sector defensa de China cayó hasta 4,6% el lunes por la mañana, con un desempeño muy inferior al del índice de referencia CSI 300, que cotizaba al alza.

“Dada la profunda amistad entre Zhang y Xi, la naturaleza de esta traición debe ser bastante grave”, dijo Victor Shih, profesor asociado de la Universidad de California en San Diego, quien ha escrito un libro sobre la política de élite en China.

El diario oficial del EPL, PLA Daily, puso el sábado el foco en la lealtad política, incluso mientras acusaba tanto a Zhang como a otro general destituido, Liu Zhenli, de corrupción. En un lenguaje contundente, una editorial acusó a ambos de haber “pisoteado” un “sistema de responsabilidad” que garantiza la autoridad de Xi en el gobierno del mayor ejército permanente del mundo.

Las razones exactas de la investigación contra Zhang no están claras. The Wall Street Journal informó que Zhang fue acusado de filtrar información sobre el programa de armas nucleares del país a Estados Unidos y de aceptar sobornos para ascensos clave, incluido el cargo de ministro de Defensa y puestos relevantes en el sistema de adquisiciones militares. Citó a personas familiarizadas con una sesión informativa interna de alto nivel sobre las acusaciones previa al anuncio público.

El Ministerio de Defensa de China no respondió a una solicitud de comentarios sobre el informe.

En cualquier caso, la agitación en la élite militar de China se produce mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se enfrenta a aliados clave por Groenlandia, los aranceles y el futuro del orden internacional basado en reglas, lo que ha alimentado el debate sobre si Xi podría intentar aprovechar la situación con una acción sobre Taiwán. El Partido Comunista considera a la democracia autogobernada como su propio territorio, pese a no haber gobernado nunca la isla de unos 23 millones de habitantes.

La caída de Zhang también añade intriga a medida que China entra en un período turbulento de maniobras políticas de cara a la reconfiguración del liderazgo que ocurre cada cinco años en 2027, cuando se espera ampliamente que Xi busque un cuarto mandato al frente de la segunda economía más grande del mundo. Como el general más poderoso de China y miembro del Politburó, Zhang era una de las pocas personas con el peso suficiente para movilizar una posible oposición a cualquier plan de sucesión de Xi.

“El Ejército es la única organización en China que tiene un historial de desafiar a los líderes del Partido”, dijo Dennis Wilder, exfuncionario de la CIA especializado en Asia Oriental y actual investigador sénior de la Universidad de Georgetown. “Suponiendo que Xi quiera un cuarto mandato, tendría que temer que Zhang pudiera liderar un esfuerzo dentro del Partido para destituirlo”.

Gran parte de lo que ocurre en la política china permanece tras bambalinas debido al vasto aparato de censura del Partido Comunista y a los duros castigos por revelar secretos oficiales, lo que dificulta saber con certeza si Xi enfrentó un desafío serio a su poder. Aun así, las acusaciones de deslealtad plantean dudas sobre en quién puede confiar el máximo líder de China y sobre el nivel de descontento dentro de su círculo más cercano.

También surgen interrogantes sobre la preparación militar. Aunque la purga indica que Xi confía en tener suficiente control sobre el Partido y el Ejército como para resistir cualquier reacción adversa, la medida deja al EPL en un estado de “desorden”, según Lyle Morris, investigador sénior del Asia Society Policy Institute.

Si bien el EPL cuenta con suficientes cuadros para cubrir vacantes y mantener las operaciones diarias, la casi erradicación de los generales más veteranos amenaza con perjudicar un sistema de mando altamente centralizado. Con el EPL distraído por la pugna para ocupar los cargos vacantes, es probable que Xi sea más cauteloso a la hora de usar la fuerza, dijo Jennifer Welch, analista jefe de geoeconomía de Bloomberg Economics.

“Su destitución altera la toma de decisiones, socava aún más la iniciativa y desestabiliza las redes de lealtad que sostienen el mando y el control”, afirmó.

“Xi ha llegado a un punto en el que ya no necesita a Zhang, quien lo protegió e impulsó reformas históricas del EPL, pero que ahora es percibido como un rival y una amenaza para el control absoluto de Xi sobre el poder”, dijo Drew Thompson, investigador sénior de la Escuela S. Rajaratnam de Estudios Internacionales de la Universidad Tecnológica de Nanyang.

Zhang supervisó anteriormente el Departamento de Desarrollo de Equipamiento del EPL, responsable de la adquisición de armas, que fue el punto de partida de las purgas de 2023 que atraparon a numerosos funcionarios, incluidos algunos de sus antiguos asociados.

“Al colocar a Zhang bajo investigación, Xi ha respondido a las críticas de que su campaña había sido selectiva”, dijo James Char, profesor asistente de la Universidad Tecnológica de Nanyang.

Las preocupaciones sobre centros de poder rivales dentro del EPL quedaron en evidencia el año pasado tras la destitución de otro grupo de generales cuyas carreras se solapaban. En ese momento, los medios estatales los acusaron de desafiar “el sistema en el que el presidente de la Comisión Militar Central asume la responsabilidad última” y compararon a los líderes destituidos con Guo Boxiong y Xu Caihou, hombres purgados durante el primer mandato de Xi por intentar “apoderarse del poder”.

Sea cual sea el motivo subyacente, la destitución de Zhang demuestra al menos que nadie está fuera de alcance.

“Ahora está claro que nadie en el liderazgo está a salvo, independientemente de su conexión con Xi”, dijo Jonathan Czin, investigador de la Brookings Institution que se desempeñó como analista de China en la Agencia Central de Inteligencia. “Eso representa un cambio sísmico en la política china bajo Xi”.