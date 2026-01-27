Nvidia invierte otros US$2.000 millones en CoreWeave para expandir la IA

Nvidia Corp., el fabricante dominante de chips de inteligencia artificial, invirtió otros US$2.000 millones en CoreWeave Inc. para ayudar a acelerar un plan que busca agregar más de 5 gigavatios de capacidad de cómputo de IA de aquí a 2030.

Nvidia compró acciones ordinarias Clase A de CoreWeave a US$87,20 por título, informaron las compañías el lunes. Como parte de la colaboración, CoreWeave estará entre los primeros en desplegar los próximos productos de Nvidia, incluidos sistemas de almacenamiento y una nueva unidad central de procesamiento, o CPU. Nvidia, que ya era inversionista de CoreWeave, había acordado previamente comprar más de US$6.000 millones en servicios de la firma hasta 2032.

Microsoft presentó su nuevo chip IA como alternativa al hardware de Nvidia

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“La inversión es una señal de confianza en su crecimiento, en la gestión de CoreWeave y en su modelo de negocios”, dijo en una entrevista el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang. Pero la asociación en sí está más enfocada en alinear el trabajo de ingeniería de ambas compañías y poner capacidad de cómputo en línea, señaló.

El acuerdo es solo el ejemplo más reciente de cómo Nvidia utiliza sus enormes recursos para impulsar a la industria de la inteligencia artificial en general. La empresa más valiosa del mundo ha comprometido decenas de miles de millones de dólares a compañías de IA, financiando el despliegue de nueva infraestructura construida con sus productos.

Las acciones de CoreWeave subían 9% en las operaciones previas a la apertura del lunes, a US$101,32, mientras que Nvidia retrocedía menos de 1%.

El anuncio también pone el foco en una nueva línea de negocios para Nvidia. La CPU, que lleva la marca Vera, es la primera vez que la compañía ofrece este tipo de chip de forma independiente.

Eso significa que Nvidia competirá con procesadores de Intel Corp. y Advanced Micro Devices Inc. dentro de los centros de datos. El producto Vera también podría ofrecer una alternativa a los componentes desarrollados internamente que utilizan los proveedores de nube, como Graviton de Amazon.com Inc. Las CPU anteriores de Nvidia solo estaban disponibles como parte de sistemas combinados con otros chips.

“Vera es completamente revolucionaria”, dijo Huang sobre la CPU. Se negó a nombrar otros clientes además de CoreWeave, pero afirmó: “Va a haber muchos”.

Nvidia ya lidera el mercado de las unidades de procesamiento gráfico, o GPU, los potentes chips utilizados para desarrollar y ejecutar modelos de IA. Con una CPU, a menudo descrita como el cerebro de una computadora, apunta ahora a una porción mayor de la industria del cómputo.

CoreWeave, que salió a bolsa el año pasado en una de las mayores ofertas de acciones de 2025 y hoy vale alrededor de US$47.000 millones, es conocida como una “neocloud”, un proveedor especializado de computación en la nube utilizado por servicios de IA. La inversión de Nvidia fortalecerá las finanzas de CoreWeave y ayudará a disipar preocupaciones sobre su costosa expansión en centros de datos.

Según el acuerdo, Nvidia asistirá a CoreWeave en la compra de terrenos y suministro eléctrico para centros de datos. También comercializará el software de IA y los diseños de arquitectura de CoreWeave entre socios de la nube y grandes clientes empresariales.

China planea aprobar compras del chip H200 de Nvidia este trimestre

CoreWeave tiene planes ambiciosos. Cinco gigavatios equivalen a la producción de cinco grandes reactores nucleares. Un solo gigavatio de electricidad es suficiente para abastecer a unas 750.000 viviendas estadounidenses en un momento dado.

Los fondos de Nvidia representan alrededor del 2% de lo que CoreWeave planea gastar para poner en línea nueva infraestructura, dijo el director ejecutivo Mike Intrator en una entrevista.

“Este año vamos a entregar una enorme cantidad de infraestructura y eso se acelerará en los próximos tres años”, dijo.

Antes del acuerdo del lunes, Nvidia era el cuarto mayor tenedor de acciones de CoreWeave, según datos compilados por Bloomberg. El gigante de los chips con sede en Santa Clara, California, poseía cerca del 6% del operador de centros de datos.

GZ