Microsoft presentó su nuevo chip IA como alternativa al hardware de Nvidia

Microsoft Corp. está desplegando su chip de inteligencia artificial de segunda generación, el eje central del esfuerzo de la compañía por alimentar sus servicios de manera más eficiente y ofrecer una alternativa al hardware de Nvidia Corp.

Microsoft y Nvidia invertirán hasta US$ 15.000 millones combinados en Anthropic

El chip Maia 200, que es producido por Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., ya está llegando a los centros de datos de Microsoft en Iowa, y los próximos despliegues serían en Phoenix. El lunes, Microsoft invitó a desarrolladores a comenzar a utilizar el software de control de Maia, aunque todavía no está claro cuándo los usuarios del servicio de nube Azure podrán usar servidores que funcionen con este chip.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Algunas de las primeras unidades se destinarán al equipo de superinteligencia de Microsoft, que generará datos para mejorar la próxima generación de modelos de IA, según explicó el jefe de nube e inteligencia artificial de la compañía, Scott Guthrie, en una publicación en su blog. Los chips también se utilizarán para impulsar el asistente Copilot para empresas y modelos de IA, incluidos los más recientes de OpenAI, que Microsoft alquila a clientes de su nube.

La apuesta de Microsoft por desarrollar sus propios chips comenzó años después de que Amazon.com Inc. y Google, de Alphabet Inc., empezaran a diseñar los suyos. Las tres compañías persiguen un objetivo similar: máquinas rentables que puedan integrarse sin fricciones en los centros de datos y ofrecer ahorros y otras eficiencias a los clientes de servicios en la nube. Los altos costos y la escasez de los chips líderes del sector fabricados por Nvidia han alimentado la carrera por encontrar fuentes alternativas de capacidad de cómputo.

Microsoft afirma que su chip ofrece un mejor desempeño en algunas tareas de IA que los semiconductores comparables de Google y de Amazon Web Services. “Maia 200 es también el sistema de inferencia más eficiente que Microsoft haya desplegado”, señaló Guthrie, en referencia al proceso de utilizar modelos de IA para generar respuestas a consultas.

La compañía asegura que ya está diseñando al sucesor del chip, el Maia 300. Microsoft también cuenta con otras opciones si sus esfuerzos internos no avanzan como espera: como parte de un acuerdo con su socio cercano OpenAI, la empresa tiene acceso a los incipientes diseños de chips del creador de ChatGPT.