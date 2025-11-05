El gasto millonario de The New York Times en el juicio contra OpenAI y Microsoft que redefine el entrenamiento de la IA

El diario The New York Times, que ya demanda por infracción de derechos de autor desde hace tiempo a OpenAI y Microsoft, los creadores de ChatGPT y otras plataformas de inteligencia artificial, reveló ahora los costos millonarios que enfrenta por este litigio en 2025. Aseguran que las compañías de IA "copiaron repetidamente contenido protegido del Times, sin licencia ni compensación alguna', generando gastos legales y otros costos asociados, antes de impuestos".

Según la demanda presentada en el Tribunal Federal de Distrito en Manhattan, los modelos de IA y chatbots desarrollados por OpenAI y Microsoft, con una asociación de 10 mil millones de dólares, "utilizaron millones de artículos de noticias del Times como parte de sus datos de entrenamiento". Además, exigen que cualquier modelo o dato basado en su contenido "sea protegido por derechos de autor y que el material extraído sea desmantelado". “La protección de la propiedad intelectual es esencial para garantizar la financiación del periodismo de calidad y mantener su compromiso", argumenta el diario.

Agrega también que “como parte del entrenamiento de los modelos GPT, Microsoft y OpenAI desarrollaron un sistema de supercomputación complejo y personalizado para alojar y reproducir copias del conjunto de datos de entrenamiento, incluidas copias del contenido propiedad del Times”. Este sistema utiliza decenas de miles de unidades de procesamiento gráfico (GPU) Nvidia, conectadas en red con tecnología InfiniBand para asegurar alta velocidad y baja latencia.

Sam Altman es el CEO de OpenAI y estuvo en el centro de la atención debido a la demanda de The New York Times

En abril de 2023, el periódico estadounidense había contactado a las empresas para expresar sus preocupaciones sobre el uso no autorizado de sus artículos y negociar un acuerdo que incluyera compensación económica, medidas de seguridad y estrictas salvaguardas para proteger su propiedad intelectual. A pesar de ello, las negociaciones no prosperaron y el 27 de diciembre de 2023, el New York Times presentó formalmente la demanda en Manhattan.

Sin embargo, OpenAI respondió a la demanda sosteniendo que "no tiene fundamento" y aseguró que el entrenamiento de sus modelos con contenidos de Internet, incluidos los del Times, constituye un uso legítimo amparado por la doctrina del uso justo (“fair use”). Además, señaló que "intentamos negociar un acuerdo amistoso con el Times, pero la demanda nos tomó por sorpresa", y agregó que "los ejemplos de plagio incluidos en la demanda son antiguos y la reproducción de contenido idéntico por los modelos es un bug [error] poco frecuente que estamos corrigiendo".

A partir de entonces, el caso avanzó en la Justicia con la presentación de pruebas documentales y testimoniales, audiencias programadas y argumentos legales, sin que hasta el momento se haya logrado un acuerdo extrajudicial.

Cuánto gasta el New York Times en su juicio millonario contra las plataformas de IA

El diario estadounidense de referencia invirtió hasta 10,8 millones de dólares en costos legales relacionados con la demanda contra OpenAI y Microsoft, iniciada a fines de 2023. Aquella cifra incluye honorarios de abogados, gastos de litigio, pagos a peritos, costos administrativos y otros gastos vinculados al desarrollo y seguimiento del proceso judicial.

Superando ampliamente la estimación inicial de 4,6 millones de dólares, el monto refleja la complejidad y avance del litigio, considerado uno de los más costosos en la intersección de tecnología, derechos de autor y medios de comunicación. Al momento, no se registran casos similares de gastos de esta magnitud en demandas contra otras plataformas de IA.

El proceso legal continúa aún su curso, con presentaciones de pruebas, audiencias y negociaciones. Este caso marca un precedente clave para la regulación del uso de datos en inteligencia artificial y la protección del periodismo original.

MV/ML