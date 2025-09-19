La Justicia desestima la demanda de Donald Trump contra The New York Times

La Justicia norteamericana rechazó este viernes la demanda que el presidente Donald Trump había iniciado contra el reconocido diario The New York Times por supuesta difamación y a través de la que reclamaba 15 mil millones de dólares. El fallo que le dio un revés a las pretensiones el republicano fue emitido por el juez federal de Florida, Steven Merryday. En su sentencia, el magistrado sostuvo cuestiones de forma, señaló que tal como fue presentada la demanda era “improcedente e inadmisible” e instó a que la inicie nuevamente de manera “profesional y digna”:

Merryday, designado por el presidente republicano George H.W. Bush, no se pronunció sobre el fondo de la demanda contra el periódico, sino que objetó su redacción, sus elogios repetitivos y laudatorios hacia Trump y su “excesiva” extensión de 85 páginas.

Trump anunció que declarará al movimiento Antifa como organización terrorista importante

"Una demanda es una exposición breve, sencilla y directa de los alegatos de hecho suficientes para crear una pretensión de reparación aparentemente plausible", aseguró Merryday. Al mismo tiempo, el juez señaló que "una demanda no es un foro público para la vituperación y la invectiva", y que tampoco es "una plataforma protegida para despotricar contra un adversario".

Trump contra los medios de comunicación

La demanda de Trump contra The New York Times fue presentada este lunes y se enmarca en un repetido ataque contra los medios de comunicación críticos a su gestión. Sin ir más lejos, esta semana festejó que la cadena ABC haya suspendido al conductor y comediante Jimmy Kimmel, luego de que la Comisión Federal de Comunicaciones amenazara con cancelarle las licencias de transmisión por los comentarios que hizo sobre el asesinato del conservador Charlie Kirk.

El comediante y presentador Jimmy Kimmel.

El pleito judicial contra el Times también incluyó a la editorial Penguin Random House. Recientemente, además, demandó al magnate de Fox y otras cadenas, Rupert Murdoch, y al The Wall Street Journal por al menos 10.000 millones de dólares después de que informaran en julio sobre la existencia de una carta de cumpleaños que supuestamente envió al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Desde el inicio de su segunda gestión, Trump acentuó la persecución hacia diferentes medios de comunicación y despierta cada vez más temor por la censura y la pérdida de libertad de expresión.



