Trump confirma avances con Xi Jinping y destaca pacto comercial por TikTok

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping, mantuvieron este viernes una conversación telefónica en la que abordaron cuestiones clave de la relación bilateral. Trump destacó que se avanzó en “muchos temas importantes”, entre ellos comercio, cooperación contra el fentanilo, el fin de la guerra en Ucrania y la aprobación del acuerdo sobre TikTok.

Encuentros bilaterales en el horizonte

Trump anunció que ambos mandatarios coincidieron en reunirse en la próxima Cumbre de la APEC en Corea del Sur. Además, confirmó que viajará a China a comienzos del próximo año y que Xi Jinping visitará Estados Unidos en una fecha aún por definir. El republicano calificó la conversación como “muy positiva” y anticipó que habrá nuevos contactos telefónicos.

La posición de Pekín

Según la transcripción difundida por la agencia oficial Xinhua, Xi Jinping pidió a Washington evitar medidas comerciales restrictivas unilaterales. También sostuvo que China y Estados Unidos “pueden alcanzar un éxito mutuo y prosperidad compartida”, destacando el potencial de cooperación entre ambas potencias.

TikTok en el centro del debate

El diálogo se produjo tras la cuarta ronda de negociaciones comerciales celebrada en Madrid, donde se anunció un marco inicial para resolver el futuro de TikTok en Estados Unidos. El Congreso estadounidense exige que la filial que opere en su territorio quede desligada de ByteDance, especialmente en el manejo de servidores y datos de usuarios.

Un plazo límite para ByteDance

Trump firmó esta semana una extensión del plazo legal hasta el 16 de diciembre para que ByteDance venda la propiedad de TikTok en Estados Unidos o enfrente la prohibición. La cuestión más sensible gira en torno al algoritmo de recomendación, considerado el núcleo del éxito de la plataforma y objeto de disputa sobre quién tendrá el control y mantenimiento.