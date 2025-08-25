Musk demanda a Apple y OpenAI por favorecer app de IA en iPhones y limitar competencia

Elon Musk demandó a Apple Inc. y OpenAI, acusándolos de favorecer injustamente a la aplicación de inteligencia artificial en los iPhones y de obstaculizar la competencia de otros desarrolladores de chatbots.

X y xAI, de Musk, presentaron la demanda el lunes en un tribunal federal de Fort Worth, Texas, argumentando que la decisión de Apple de integrar OpenAI en el sistema operativo del iPhone perjudica la competencia y priva a los consumidores de opciones.

El multimillonario fundador de xAI Holdings, que ahora agrupa al equipo de Grok AI y a la red social X, señaló que Apple hace imposible que alguien distinto de OpenAI alcance los primeros lugares en las listas de la App Store, una vitrina global muy codiciada por los desarrolladores de aplicaciones.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Trump y Apple anunciarán nueva inversión de US$100.000 millones en EE.UU.

Enfrentamiento

“El acuerdo exclusivo de Apple y OpenAI ha convertido a ChatGPT en el único chatbot de IA generativa integrado en el iPhone”, afirmaron los abogados de X en la demanda, y “han acaparado los mercados para mantener sus monopolios e impedir que innovadores como X y xAI puedan competir”.

El caso plantea un enfrentamiento judicial de alto riesgo entre la persona más rica del planeta y una de las empresas más valiosas del mundo.

Apple y OpenAI no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.